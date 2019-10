Víctima del cáncer muere apreciado Hijo Ilustre de San Felipe, Patricio Castro

Misa hoy a las 10:30 horas en Iglesia Buen Pastor:

A las cuatro de la madrugada de ayer domingo dejó de existir tras enfrentar un agresivo cáncer, el connotado constructor civil e Hijo Ilustre de San Felipe, Patricio Iván Castro Castro, a la edad de 68 años. Si bien su fallecimiento era uno de los escenarios posibles en virtud de las características de la enfermedad que enfrentaba, el impacto social y emocional entre sus seres queridos fue igual de doloroso, pues hay mucha diferencia entre suponer la muerte de alguien cercano, a la de ver cara a cara su partida.

En Diario El Trabajo hace pocos meses publicamos una amplia e íntima entrevista con Castro, misma que nos concedió en el marco del nombramiento de ‘Hijo Ilustre’ que el Municipio de San Felipe le otorgó este año como parte de las distinciones del 279º aniversario de nuestra ciudad.

LA ÚLTIMA ENTREVISTA

Hoy lunes compartimos con nuestros lectores un extracto de esa entrevista concedida a nuestro medio, misma realizada en su casa de habitación, pese a estar lidiando en esos días la mortal enfermedad, este profesional y rotario de 68 años de edad nos recibió en su oficina, y compartió sus recuerdos personales, agradeciendo a la vez el honor recibido tras el anuncio público que las autoridades municipales hicieron en relación a su designación de nuevo Hijo Ilustre.

– ¿Cuál fue su primera reacción tras enterarse que fuiste designado Hijo Ilustre de San Felipe?

– Mi primera reacción fue de incredulidad. Me costó creer esto, en principio creí que era una broma, pero conforme pasaron las horas recibí muchos llamados telefónicos y en redes sociales también la cosa se confirmaba, por lo que agradezco públicamente al alcalde Patricio Freire Canto y a todo el Concejo Municipal en Pleno, por hacerme este reconocimiento precisamente en vida.

– ¿Desde hace cuántos años es usted rotario?

– Soy rotario desde 1999, me siento muy orgulloso y contento de ser parte de esa institución, a mí también me ayuda ayudando al prójimo, en Rotary Club encontré un nicho desde donde puedo hacer algo por otras personas.

– ¿Qué pasatiempos tiene usted?

– Mi pasatiempo y lo que siempre me ha gustado ha sido el fútbol, hace algunos años atrás fui director del Unión San Felipe, en aquellos años era muy difícil pertenecer a este tipo de instituciones, porque los mismos directores teníamos que financiar la institución, no como en la actualidad, ahora sólo se necesita administrar bien el dinero.

– ¿Es muy grave la enfermedad que está enfrentando?

– Esta enfermedad me pilló totalmente desprotegido, fue de la noche a la mañana que me vi inserto en esto, pero esa es mi realidad.

– ¿Cómo fue su infancia y formación académica?

– Nací el 15 de marzo de 1951. Mis enseñanza básica la realicé en la cuidad de Lautaro (Novena Región) hasta 1958, cuando mi padre fue trasladado a la cuidad de San Fernando (Sexta Región), a proseguir los estudios en el Liceo de Hombres de dicha ciudad. Posteriormente en 1962 volvimos a nuestra tierra natal hasta el día de hoy, para terminar mis estudios de enseñanza básica y secundaria en el Liceo Roberto Humeres Oyanedel de nuestra Tres veces Heroica Cuidad, en la que egresé el año 1969.

– ¿Cómo optas por la carrera de Constructor Civil?

– Luego de dar la prueba de aptitud académica, opté por postular a la carrera de Construcción Civil en la ciudad de Antofagasta, donde fui aceptado en la Universidad Católica del Norte. Me desempeñé durante dos años en una empresa constructora que le prestaba servicios a la minera Codelco Chuquicamata. Luego regresé a mi ciudad natal para desempeñarme profesionalmente en forma independiente. Empecé a recibir propuestas de trabajos relacionados con mi profesión, realizando diferentes obras en la zona como viviendas unipersonales, frigoríficos, escuelas, pavimentaciones, zonas deportivas. También me desempeñé como Tasador de institución bancaria y perito Judicial en área de la Construcción.

Junto con desempeñarme en la parte profesional, me involucré en la parte deportiva, siendo varios años director del Club Unión San Felipe, ocupando el cargo de presidente de la comisión fútbol de dicha institución, donde en aquellos años ser director de un club profesional era muy difícil por su complejidad tanto en la parte deportiva como económica. También me involucré en la parte profesional, constituyendo el primer Círculo de Constructores Civiles de la zona, junto a mi colega Benjamín Olivares (Q.E.P.D.), para que algunos años más tarde formara parte de la constitución del Círculo profesional de la Construcción, a la cual pertenecen los Constructores Civiles, Ingenieros y Arquitectos. Finalmente me invitaron a participar del Rotary Club San Felipe, luego de participar en reuniones y evaluación del club soy aceptado como socio activo de dicha institución, en la que he ocupado los cargos de Tesorero y Macero, esta es la institución que me ha dado la posibilidad de ayudar al prójimo por lo que me he sentido muy cómodo en esta.

– ¿Palabras para nuestros lectores y a sus amigos?

– Aprovecho esta oportunidad para darle un saludo muy grande a todos los socios de Unión San Felipe, amigos del Círculo Profesional de la Construcción, como también un abrazo fraterno a todos los del Club Rotario de San Felipe.

HOY SERÁ SEPULTADO

El velatorio de Patricio Castro se realiza en la Iglesia Buen Pastor, y sus funerales se desarrollarán hoy lunes después de una misa que tendrá lugar a las 10:30 horas, para ser trasladados sus restos mortales al Cementerio Municipal de San Felipe, en El Almendral.

Roberto González Short