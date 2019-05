Vinculan a exalcalde Mauricio Navarro con traficantes de chinos

Sería la mayor red de tráfico ilegal de personas del país:

LOS ANDES.- El exfiscal y exalcalde de la ciudad de Los Andes, Mauricio Navarro Salinas, se encuentra dentro de las diez personas que fueron detenidas por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) Metropolitana, en el contexto de las diligencias desarrolladas por una causa que permitió detectar en nuestro país una red de tráfico de migrantes chinos.

La información fue conocida a nivel nacional la mañana de este sábado, otros de los aprehendidos son Álex Brito, actual funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Álex Trigo, exgobernador de Choapa en la Región de Coquimbo.

La Policía de Investigaciones detuvo a diez personas, entre ellas un exalcalde de Los Andes y un actual funcionario de Cancillería, acusados de participar en la que consideran la mayor red de tráfico de migrantes detectada en Chile.

Según detalló la PDI, los detenidos son acusados de realizar gestiones ilícitas para traer irregularmente a ciudadanos chinos al país, gestionando cartas de invitación para extranjeros falsas. La investigación detalla que 381 ciudadanos chinos fueron traídos a Chile, de los cuales 178 se trasladaron a Argentina.

«Es la asociación de tráfico ilícito de migrantes más grande que hemos visto en la historia de nuestro país», afirmó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

«En esto quiero ser absolutamente categórica, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha señalado que se va a ordenar la casa en materia de migración, pero también vamos a defender firmemente los derechos humanos de los migrantes. Esperamos también que los tribunales tengan sentencias ejemplificadoras, porque aquí se han traído personas, se han vulnerado derechos humanos y han sido dejados a su suerte», agregó.

MODUS OPERANDI

Tras seis meses de investigación, la PDI logró desarticular esta red que traía migrantes a Chile mediante el pago de $5.000 USD por persona. Según la indagatoria, el modus operandi de la banda era gestionar Cartas de Invitación para Extranjeros ‘ideológicamente falsas’, para que los migrantes pudieran obtener la visa de turismo para ingresar a Chile, argumentando que se trataban de empresarios chinos que viajaban por asuntos de negocios.

Para asegurar la aprobación de las visas, los involucrados solicitaban, en muchos casos a ‘modo de favor’, que fueran confeccionadas por autoridades de diferentes zonas del país.

«Estas personas contactaban a ciudadanos chinos que querían ingresar a nuestro país cobrándole una suma de dinero, para posteriormente -de acuerdo a los contactos que estas personas tenían acá en Chile- facilitaban estas Cartas de Invitación a Extranjeros -que eran ideológicamente falsas- con la finalidad de que se tramitaran las visas residentes y estas personas pudieran entrar al país de manera legal», explicó el prefecto inspector Héctor González, jefe nacional subrogante de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI.

«Una vez en Chile eran contratados por empresarios, normalmente chinos, quienes les ofrecían trabajo», complementó. Actualmente 110 de los migrantes traídos por la banda tienen visa de residentes, 33 están en el proceso de tramitación y otros 60 se encuentran en el país en situación irregular con paradero desconocido. Tras ser formalizado, el exalcalde quedó en libertad, pero con las medidas cautelares de Arraigo Nacional y Firma Mensual.

SUSPENDEN MILITANCIA

Como primeros efectos políticos en perjuicio del exalcalde Mauricio Navarro tras conocerse la noticia, la DC suspendió militancia de Mauricio Navarro mientras dure la investigación en su contra, así lo informó el vicepresidente regional de la tienda política, diputado Daniel Verdessi, aseguró que se debe esperar el debido proceso y que nunca observó conductas reprochables.

«Solamente después que se comprueben los cargos y si no logra demostrar su inocencia correspondería la expulsión, pero no tengo opinión formada porque no vimos antecedentes previos de una conducta ilícita», añadió Verdessi.

El diputado se mostró sorprendido por la situación en la que está involucrado Navarro, «porque es un hombre cercano a la iglesia, profesional destacado que tenía muchos adherentes y por eso nos llama mucho la atención y es muy doloroso, pero naturalmente queremos conocer todos los antecedentes, porque sería muy injusto que uno lo descalificara y determinara su expulsión cuando no tenemos todos los antecedentes y lo que conocemos son delitos de cohecho, presentar cartas ideológicamente falsas en relación a estos migrantes y es un tema preocupante que nos interesa conocer a fondo antes de tomar una decisión partidaria».