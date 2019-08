Policial Violento asalto a conductor de taxi colectivo para robarle recaudación del día Un violento asalto sufrió un conductor de taxis colectivo de la línea 5. El hecho se registró el día sábado a eso de las 20:15 horas, luego que cuatro sujetos lo abordaran en calle Portus, donde se ubica el paradero en San Felipe.

La víctima, de nombre David, nos relató lo siguiente: «El sábado cómo a las ocho un cuarto tomé cuatro pasajeros que eran jóvenes con gorro y todo, me dijeron que iban a La Troya. Cerca de donde me tomaron comenzaron a apagarme la luz del colectivo, yo le dije que no la apagaran, a la tercera vez, cuando ya llegamos a callejón El Convento me dicen: ‘No, no doble por aquí’. Ahí pasó todo lo que tenía que pasar, yo forcejee con ellos, a uno le pegué también entre la nuca y la espalda con la luma que tenía dentro del auto, y otro se bajó también porque la puerta del conductor, es decir la mía, estaba cerrada y el que me tenía agarrado le pegué por atrás en la nuca, porque la cabeza mía la tenía tomada, eché el asiento para atrás y le pegué al que me tenía agarrado», señaló.

– Consecuencia de esto, ¿te robaron algo?

– Me robaron plata, yo pienso que me querían robar el auto, se tiraron inmediatamente a las llaves y yo las tiré, lo bueno que las encontré sí, pero la cosa buena es que no pasaron más allá.

– ¿Cuánta plata te robaron?

– No sé cuanta plata más o menos, pero deben ser por lo menos unas treinta lucas, más encima es la rendición del día, más el asunto de la bencina, todo, es decir perdí el día.

– ¿Lograste identificar a algunos de los sujetos, lograste ver algo de ellos?

– Ahora hay detenidos y Carabineros me los mostró, pero no son ellos los jóvenes que me asaltaron allá en La Troya, no son ellos, y otra cosa es que me van a seguir llamando en caso de emergencia.

Agregó que los delincuentes tienen unos 25 años aproximadamente. No eran tan viejos, pero más bajos que él.

– ¿Alguna característica, como su forma de hablar?

– No hablaron en todo el camino, lo único que cuando me apagaron la luz me dijeron ‘ya tío’, de ahí no hablaron más. Cuando yo les dije la tercera vez cuando apagaron la luz, no hablaron, siguieron callados.

Comenta que mientras iba en el recorrido, como una forma de alertar a sus compañeros, envió algunos mensajes por WhatsApp: «Llegaron varios colegas al lugar, ya no estaban, ya me había agarrado con ellos, pero gracias a Dios que no me pasó nada a mí, no me apuñalaron, no me hicieron nada, pero el auto está un poco dañado, pero son pocas cosas, recuperables, en ese sentido no me hicieron daño a mí», señaló David.

– ¿Preocupante la situación?

– Sí, yo a todos los colegas les dije que tengan precauciones, puede ser en el día, en la noche, a la hora que sea, si aquí le puede pasar a cualquiera, hasta los mismos vendedores.

– ¿Quedaste muy choqueado?

– No tanto igual, pero igual al dormir el día sábado para el domingo, mi señora me decía que andaba como saltón, porque uno queda igual traumado. No es primera vez que me pasa, pero ya igual uno queda traumado, yo antes trabajaba en otro rubro y me ha pasado también aquí en San Felipe, me pasó cuando yo tenía 20 años trabajando en el gas, eso fue allá en El Canelo.

Realizó la denuncia correspondiente en Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe.