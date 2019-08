Violento asalto con estoques y revólver a fogueo afecta a botillería ‘La Cava’ de Av. O’Higgins

ACTUALIDAD Conductor de 19 años muere al chocar vehículo contra árbol en ruta Troncal 601 (ex 60 CH)

Trío de hermanos capturados por Carabineros en vivienda de población Chorrillos: Sujetos irrumpieron con extrema violencia hasta el local intimidando al trabajador para apoderarse de licores, dinero en efectivo y cigarrillos. Gracias a la información de un testigo se logró dar con el paradero de los tres delincuentes, quienes tras ser formalizados por la Fiscalía quedaron en prisión preventiva. En prisión preventiva quedó un trío delictual, apodados 'Los Che', quienes en horas de la noche de este miércoles asaltaron con estoques y una pistola a fogueo a un comerciante que atendía la botillería 'La Cava' ubicada en Avenida O'Higgins, entre Navarro y Avda. Maipú, en San Felipe, apoderándose de licores, cigarrillos, dinero en efectivo y el teléfono celular de la víctima.

De acuerdo al registro de las cámaras de vigilancia del local, dan cuenta que dos de los sujetos y el tercero que efectuaría labores de vigilancia, ingresaron premunidos de pasamontañas y sables para intimidar al trabajador, a quien obligaron a hacer entrega del dinero que se mantenía recaudado en la caja registradora.

Los antisociales, con extrema violencia, habrían golpeado a la víctima que suplicaba no resultar herido, mientras los delincuentes se apoderaban de botellas de whisky, cajetillas de cigarrillos, un teléfono celular y un monto superior a los $200.000.

Un testigo logró identificar a uno de los sujetos por su apodo ‘El Ché’, información vital para Carabineros, quienes realizaron de inmediato las labores de búsqueda de los delincuentes.

El capitán de Carabineros, Franco Herrera Quezada, informó que los tres delincuentes momentos más tarde fueron capturados en su domicilio, logrando recuperar parte de las especies: «Con los antecedentes anteriores y gracias a la oportuna llegada de Carabineros se logró efectuar las indagaciones de quienes pudieron haber sido estas personas, y gracias a la información de un testigo se logró dar con la ubicación de estos antisociales, los cuales fueron detenidos en su propio domicilio, encontrando las especies utilizadas para cometer el delito de robo con intimidación, recuperándose parte de las especies que habían sustraído».

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Gastón Manuel (23), Luis Alan (18) y Franco Michell Carvajal Arredondo (26), domiciliados en la población Chorrillos de San Felipe.

Los imputados fueron derivados la mañana de ayer jueves hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizados por el Fiscal Julio Palacios Bobadilla, quien requirió ante este tribunal la cautelar de prisión preventiva por el delito de robo con intimidación.

El Juez de Garantía accedió a la petición del Ministerio Público, ordenando el ingreso de los detenidos hasta la cárcel, fijándose un plazo de investigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías