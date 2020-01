ACTUALIDAD Desconocidos hieren a bala a conocido delincuente apodado ‘El Cota’

Joven sobrevivió a terrible enfermedad y especialistas no le creían que la salvaron en el sistema público Comunidad Viuda de ‘Harry Wilson’ Labbe comparte hoy recuerdos del multifacético personaje Fue cantante, actor, bombero, radioaficionado y hasta árbitro de fútbol: ¿Quién en nuestra comuna no recuerda al polifacético y singular vecino sanfelipeño ‘Harry Wilson’? Nuestros lectores saben a quién nos referimos, un tremendo personaje público al que era común verlo haciéndola de árbitro en las canchas del Valle de Aconcagua, trabajando codo a codo con las brigadas bomberiles, radioaficionado, cantante, humorista y actor. Estamos hablando de quien verdaderamente se llamaba Carlos Enrique Wilson Labbe, un popular artista que hoy hace una semana nos dejó para siempre, falleciendo a la edad de 76 años. En Diario El Trabajo compartimos hoy una pequeña entrevista con su ahora viuda, la profesora jubilada Mirtha Lemus, quien ayer nos atendió en su casa, luego de pasar una semana de luto en su hogar, ubicado en Villa San Camilo. «Mi esposo era muy especial, en Constitución era bombero, cuando llegó a San Felipe ya era bombero, lo conocí en una fuente de soda que existía en donde ahora está el Teatro Municipal. A él sus amigos lo animaban para que cantara y se presentara, así él montaba su show; nos encantaba verlo actuar, nos enamoramos y finalmente nos casamos, ser su esposa fue para mí una gran aventura, pues era tremendamente divertido», comentó Lemus a nuestro medio. – ¿Es verdad que su esposo era un árbitro único en su línea? – Sí, él era único (risas), a veces arbitraba mal para que se generara la polémica en los partidos, salía muchas veces golpeado y cobraba las indemnizaciones, pero todo quedaba ahí, sólo era un pasatiempo y su manera de ser. – ¿Se le conocía también como artista? – Cierto, él cantaba, lo hacía muy bien, se codeaba con todo el mundo, a veces actuaba con Cecilia, con los artistas como él de La Nueva Ola, también era humorista, actor y como ser humano muy solidario con los demás. – ¿Cuáles cree usted que eran sus mejores virtudes? – Creo que era una persona muy responsable, tomaba muy en serio cualquier trabajo que le solicitaran, como esposo él nunca me excluyó de alguna área de su vida, siempre me llevaba a sus presentaciones, a sus espectáculos, me presentaba a otros artistas, me hacía sentir verdaderamente parte integral de su vida pública y privada. – ¿Cómo llegó su marido al desenlace final de su vida? – Carlos fumaba mucho, era diabético, así que se fue complicando su salud; él le tenía mucho miedo a las amputaciones, finalmente se le complicó también los pulmones y no pudo seguir más, la diabetes y el cigarrillo acabaron con él. Falleció la madrugada del viernes 3 de enero, me dejó un solo hijo: David. BRILLANTE CARRERA Don Carlos Wilson trabajó en muchas ciudades de Chile, en su casa de habitación son muchos los galvanos de municipios distintos y diplomas de Teletón los que siguen certificando su gran aporte artístico y social en nuestras comunidades. Fue sepultado este domingo 5 de enero en el Cementerio Parque Almendral, de La Troya.

