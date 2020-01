Viuda del cabo Montoya dice sentirse abandonada por el gobierno

Caroline Carvacho perdió a su marido en la tragedia aérea del avión Hércules que cayó al mar cuando se dirigía al territorio antártico, se reuniría ayer con el ministro de Defensa.

Han pasado 47 días desde la tragedia que enlutó a la Fuerza Aérea de Chile, cuando un avión Hércules C-113 cayó al mar de Drake, con 38 personas a bordo. Entre ellas, el cabo primero Luis Montoya Soto, oriundo de calle Herrera.

Su viuda, Caroline Carvacho, en conversación con un medio local, dijo que ha sido un proceso bastante angustiante pues el dolor aún está latente y esperan antecedentes concretos con respecto a la búsqueda. “Por mi parte yo pude tener el milagro, la fortuna, por así decirlo, de tener algo de mi esposo para darle sepultura. Hay doce familias que lograron hacer eso, pero el resto no ha tenido esa oportunidad, todo se centra desde nuestra perspectiva a la deficiencia con respecto a la búsqueda por falta de los medios tecnológicos que se necesitan de alguna manera para encontrar lo que necesitamos encontrar, los restos de familiares, el fuselaje del avión o partes, para que de alguna manera aporte y ayude para saber cuáles fueron las causas reales de esta tragedia. Porque para nosotros no es un accidente, es una tragedia de dimensiones altísimas y obviamente que nadie quisiera poder pasar por esto. Entonces hoy en día estamos centrados y unidos como familia para que de alguna manera el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, se den las garantías que se necesitan en términos económicos para hacer la contratación y que no dependamos de la voluntad de los países, del apoyo a la búsqueda, sino que estén los recursos del gobierno para que esto pueda operar de mejor manera”, dijo.

– En ese mismo contexto han surgido versiones de los demás familiares que indican que el avión no se estrelló, sino que explotó en el aire antes de caer al mar de Drake. ¿Es una versión que usted comparte o no?

– O sea no son cosas concretas, son hipótesis que hoy en día se barajan, que son bastantes porque también podemos ver en la desesperación, no hay nada concreto que diga que explotó, sino que obviamente son apreciaciones de familiares en base a las hipótesis. También con respecto a ese audio que circula, eso es efectivo, nosotros desde el primer día sabíamos que había un audio, pero eso está en manos de la fiscalía para ver si efectivamente esa falla eléctrica podría haber sido la causa real o podría haber otras causas asociado a eso, como también está en el manifiesto de carga. ¿Qué es lo que realmente se llevaba en el avión?, eso también tendría que haber sido entregado a la fiscalía y entiendo que hasta el día de hoy aún por parte de la Fuerza Aérea, no se entrega.

– ¿Se sientes abandonados en ese sentido?, porque los demás familiares dicen que “nos están abandonando los medios de comunicaciones y también nos está abandonando el Ministro de Defensa, la misma Fuerza Aérea”. ¿Comparte esas expresiones, también usted se siente abandonada?

– Efectivamente, porque cuando pasó la tragedia el 9 de diciembre, pasó dos días para que se hablara del tema y de ahí a la fecha ningún medio de comunicación, prensa escrita, televisión, ha dado mayores antecedentes con respecto a esto; y no así otros accidentes o tragedias que han sufrido. Entonces obviamente nosotros nos sentimos abandonados por los medios de prensa, de alguna manera, que se den las garantías; hoy en día somos nosotros los que estamos luchando y exigiendo cuando ni siquiera debiéramos exigir esas garantías, debiesen estar dadas por el Gobierno. En particular yo me he puesto en contacto vía telefónica con el ministro de Defensa, él ha tenido la deferencia de atenderme, de alguna manera también representando a las familias, para que él se ponga en contacto con nosotros. Hoy en día ya puedo decir que eso ya lo hemos logrado, por lo menos puedo decir que el día de mañana (ayer) nosotros tenemos una entrevista con el ministro de Defensa, porque uno esperaría que desde el gobierno hubieran estado 24/7 con nosotros, en todo momento, como ha sido en otras tragedias, y al ministro solamente le vimos la cara, yo particularmente, cuando estuvo en Punta Arenas, pero de ahí en adelante él ha mantenido contacto con la Fuerza Aérea, pero no directamente con nosotros como familia, entonces somos nosotros los que tenemos que andar exigiendo y eso obviamente no es lo que se espera.

– ¿Por qué creen ustedes que pasa esto?

– Por los recursos económicos, me imagino yo. Para mi parecer se tienen que dar las garantías del Gobierno, o sea ellos nos dicen desde la Fuerza Aérea se ha hecho todo lo posible, pero a mí no me basta con que se haga todo lo posible. Como ciudadano mi marido dio la vida para la Fuerza Aérea, estando siempre para ellos, fue su sueño desde niño, enamorado de su profesión, de su entrega a la Institución, y de alguna manera eso es lo que esperaríamos para nosotros. Hoy en día los comunicados se han ido diluyendo, si bien en primera instancia era día a día, después cada tres días, cada cinco días, una vez a la semana, hoy en día hace dos semanas que no tenemos comunicado con respecto a lo que se está haciendo efectivamente en la búsqueda, y la búsqueda está centrada en la solicitud a los buques de tránsito, turísticos por así decirlo, que se ha hecho una planificación en cambios de sus rutas para que pasen por el lugar de la tragedia, pero también entendemos que el mar ha hecho lo suyo, entonces difícilmente podemos encontrar algo a la vista. Lo que nosotros estamos pidiendo que existan los medios tecnológicos para que se inmersa en ese mar de Draque y puedan buscar bajo el mar .

– No creen que el avión literalmente se haya hecho ‘polvo’.

– Como familia se sigue en la angustia de saber qué es lo que pasó, para poder aportar a la investigación y que Dios quiera y permita encontrar parte de ese avión, el fuselaje, pero también el resto de familiares que aún esperan poder tener regreso y poder darle una digna sepultura, tenerlos en un lugar donde pueda ayudar a todos este proceso.

– ¿Cómo recuerda los últimos momentos antes de la tragedia?

– Nosotros teníamos una rutina, no es primera vez que mi marido iba en estas comisiones, constantemente viajaba a la Antártida, por el área que él trabaja también fue en comisión a Estados Unidos, entonces era parte de nuestra rutina; constantemente nos comunicábamos o él siempre me avisaba: “Mi amor voy despegando”, “mi amor voy aterrizando”, “la llamo en unos minutos más porque me toca trabajar”. Había una rutina de base y ese día obviamente él se despide, me dice: “Mi amor llegamos”, porque hicieron escala en Puerto Montt y luego se fueron a Punta Arenas, me avisa cuando llegan a Punta Arenas. Después me dice: “Mi amor, vamos a tener que entrar al tiro a la Antártida porque al parecer los días próximos estarían malos y se quieren asegurar para entrar ahora”, eso fue lo último que él me comunicó y a mí esa es la sensación y angustia que me queda. ¿Cuál fue el apuro de alguna manera por entrar ese día?, si las condiciones no estaban más óptimas. Yo sé que siempre ellos se manejan con ventanas por el clima, pero ese día cuál era el apuro si los otros días lo que me comentó al parecer iban a estar malos y no fue así, los próximos días también estuvieron buenos, que fue lo que favoreció en la búsqueda, entonces ahí a uno se le van sembrando varias interrogantes, uno va deduciendo varias hipótesis, de lo que podría haber pasado, esta falla que se reporta, pero como hay otras cosas más que van saliendo a la luz y que de alguna manera hemos ido aprendiendo en el día a día bajo el dolor y la angustia de cómo se maneja esto.

Cabe señalar que realizada la reunión con el ministro de Defensa Alberto Espina, se comprometieron recursos para inyectar y seguir con las labores de búsqueda.