Voluntarios ayudan a mujer mayor que vive sola y en condiciones deplorables Cruz Roja de San Felipe: Este domingo en la tarde, personal médico de la Cruz Roja encabezado por el médico de medicina general José Ordóñez, visitaron a 'Charito', una mujer adulta mayor que vive sola en la avenida Chacabuco al llegar a Traslaviña. El objetivo de la visita fue precisamente para establecer en qué estado de salud se encuentra la mujer, corroborar las condiciones en que se encuentra viviendo. Cabe recordar a nuestros lectores que hace unas semanas dimos a conocer el caso, señalando la precaria situación en que se encuentra esta persona que vive sola, solamente acompañada de unos gatitos que son sus mascotas. "Vinimos con un equipo de avanzada para ver las condiciones exactas y corroborar por nuestros propios ojos las condiciones de la señora 'Charito'. Efectivamente la señora se encuentra en unas condiciones deplorables, de su ambiente, de su entorno. En cuanto a su salud, al parecer hay un déficit en cuanto a lo cognitivo, a ratos desvaría, pero dentro de lo cual no se portó en ningún momento en forma agresiva, todo lo contrario, nos recibió cordialmente, conversó unos buenos minutos con nosotros y eso nos da a conocer que tan mal no se encuentra. De todas maneras nosotros como Cruz Roja queremos cumplir el martes (hoy), es decir hoy estamos a domingo, de aquí a unas 48 horas más cumplidas, ver si nosotros podemos hacer algo más en cuanto a su estado de salud", dijo el doctor Ordóñez. El médico reconoció que el ambiente donde vive 'Charito' "no reúne las condiciones de seguridad adecuadas, un ambiente contaminado, tiene animalitos, en realidad hay un desorden, entonces eso también perjudicaría a la larga su estado de salud, a futuro, digámoslo así", señaló. – Doctor, ¿qué opinión le merece a usted, como profesional de la salud, que tengamos estos casos? – Es un caso que refleja una vez más el estado de abandono de muchas personas de la tercera edad. Para las estadísticas vendría siendo un número más, pero apartándonos de ese hecho, es un cuadro humano lamentable, deplorable que nosotros como sociedad estamos encaminados a dar nuestro granito de arena para encontrar una solución y eso es lo que estamos buscando en estos momentos. El equipo de la Cruz Roja que visitó a 'Charito' este domingo en la tarde, estaba integrado a parte del médico Ordoñez, por la odontóloga Gilian Morales y la voluntaria Libia Orozco. Al finalizar la visita, la dentista quedó de acuerdo para visitarla hoy en el transcurso de la mañana, para darle un poco de compañía: "Lo que queremos es poder entrar en confianza, porque no se quiere dejar bañar, tiene las uñas sucias, su cabello sucio, la ropita sucia, el olor de la pieza es un poco desagradable, entonces lo que queremos es entrar en confianza con ella, para que ella nos permita entrar a su hogar y poder cambiarlo y transformarlo, bañarla, y que no quede allí sino una vez a la semana visitarla constantemente y ver en qué condiciones sigue la señora", dijo la profesional. Reiteró que hoy martes vuelven con un equipo para tratar de por lo menos empezar a limpiarla.