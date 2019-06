ACTUALIDAD Peruano condenado por violación de una menor que conoció por Facebook

Celebrarán los 45 años del Restaurante ‘Negro Bueno’ en Rinconada de Silva

Voluntarios mantienen operativo importante comedor para adultos mayores

Comerciantes de Av. Maipú conocieron alcances del proyecto que mejorará ruta E71

Antisocial fue detenido en flagrancia robando uvas desde predio agrícola en enlace Monasterio

Le explotó estufa de gas en la cara y continúa con vida en el San Camilo Comunidad Voluntarios mantienen operativo importante comedor para adultos mayores Grupo Valle de Aconcagua y funcionarios Hospital San Camilo: Más que ser una silenciosa muestra de altruismo y contundente trabajo social a favor de quienes más necesitan de asistencia social, cariño y acompañamiento humano en su vejez, el trabajo que viene desarrollando desde hace varios años la agrupación Voluntariado del Valle de Aconcagua definitivamente marca la diferencia en la vida de al menos 140 adultos mayores postrados en toda la comuna de San Felipe, 18 niños en iguales condiciones y también los 35 abuelitos que de lunes a viernes reciben su desayuno, almuerzo y once en el comedor del antiguo Hogar de Cristo.

Este grupo está conformado por 59 socios y es dirigido por la directora del Plan Piloto de Apoyo del Adulto Mayor Postrado, Rosa Martínez Oyanedel, dependiente de la Dideco municipal, quien ayer jueves habló con nuestro medio para compartir con nuestros lectores los anhelos y preocupaciones de esta comunidad etaria.

«Desde que yo era una lolita soy voluntaria, toda mi vida he logrado involucrarme en proyectos en beneficio de quienes más lo necesitan, no soy la única, muchas personas me acompañan y apoyan en esta cruzada por las personas más vulnerables de nuestra comuna. Antiguamente lo hacíamos desde el Grupo Amigos del Ayecán, pero desde hace cinco años estamos con esta nueva agrupación, aunque somos los mismos voluntarios», comentó Martínez.

Pero este frente del voluntariado local no está solo, ya que en el caso de la alimentación que reciben los adultos mayores en el comedor mencionado, entrega permanentemente todo lo que recaudan más de 100 funcionarios del Hospital San Camilo, quienes entregan un aporte voluntario en dinero, gracias a lo cual se adquiere todo lo necesario para entregar al hogar los desayunos y las onces para todos los adultos mayores. MANOS AMIGAS

Diario El Trabajo habló con el presidente de este otro ejemplar grupo de voluntarios, Héctor Carmona: «Los funcionarios del Hospital San Camilo siempre se han caracterizado por realizar actos de solidaridad, pero de manera aislada o puntual, como lo hacen por ejemplo para Teletón o las ayudas que algún servicio en particular decide hacer como compañeros de trabajo a algún hogar o centro. Por lo tanto, lo que hicimos fue agrupar todas estas ganas de ayudar y ordenarlas en esta entrega permanente que estamos haciendo con este comedor. Nuestra intención es ir creciendo cada vez más y no sólo entregar los insumos, sino también regalonearlos en diversas oportunidades del año, por lo que podemos asegurarles que no los dejaremos solos y les llevaremos varias sorpresas más durante el resto del año», aseguró Carmona, quien aprovechó la oportunidad de agradecer esta alianza con el Voluntariado Valle del Aconcagua.

Tanto es el ánimo de ayudar de estos funcionarios, que durante su primer mes de funcionamiento organizaron una entretenida actividad en la cual les entregaron diversos regalos y se complementaron con la Agrupación de Payasos Clownrisas Aconcagua ‘Tito Araña’, como una forma de demostrar su interés en potenciar el vínculo. De la misma manera, en dependencias del hospital se realizó una ceremonia de formalización en donde esta agrupación se comprometió con el Voluntariado Valle del Aconcagua a entregar los insumos necesarios durante todo un año, porsupuesto que con el compromiso de que si todo sigue funcionando tan bien como ha sido hasta ahora, la responsabilidad se renovará por muchos años más. ELLOS AGRADECEN

Diario El Trabajo también visitó el comedor solidario, en donde encontramos a varios adultos mayores terminando de almorzar, agradecieron todo el apoyo que reciben y posaron para nuestras cámaras también.

– Omar Adolfo Liopis Capiccelli, 76 años de edad: «¡Fabuloso! Nada que decir que no sea gracias, agradecemos a todos quienes donan para poder nosotros recibir esta alimentación, a quienes donan, a la cocinera, infinitas gracias».

– Teresita Gutiérrez, monitora de danza cubana, especialista en bailes afro latinoamericanos: «Llevo cuatro años trabajando con adultos mayores, dos años con los usuarios de este comedor y los ayudo a mantenerse animados, activos, ocupados y de buen ánimo». BINGO SOLIDARIO

Pero por más que los voluntarios del San Camilo se esfuercen y otros sanfelipeños apoyen, la obra debe continuar y ahora será el turno para nuestros lectores, así lo confirmó Rosa Martínez al cierre de nuestra entrevista: «Este Bingo se jugará el próximo sábado 10 de agosto desde las 16:00 horas en el Liceo Mixto, por ahora necesitamos premios, calefacción para este comedor, alguna cocina o salamandra, quienes quieran también asociarse a nuestra agrupación voluntaria pueden contactarme al +56 9 7709 6925», dijo Martínez.

Roberto González Short Comerciantes de Av. Maipú conocieron alcances del proyecto que mejorará ruta E71 » Celebrarán los 45 años del Restaurante ‘Negro Bueno’ en Rinconada de Silva