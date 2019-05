Vuelven a golpear en Joyería Acron, aunque esta vez fueron sólo daños

ACTUALIDAD Finalmente se hizo justicia con el autor del macabro asesinato de Marjorie Varas

Delincuencia no suelta al joyero Luis Salinas: Un nuevo intento de robo sufrió Joyería Acron de propiedad de Luis Iván Salinas y ubicada en Calle Coimas a pasos de Calle Merced en pleno centro de San Felipe. El hecho delictual quedó al descubierto la madrugada de este día viernes.

El afectado comentó que fueron sólo daños en esta ocasión, «es en la misma parte que se reforzó que es lo que se puede hacer en seguridad, coloqué luz permanente y obviamente sacaron eso para tratar picar de nuevo, ahora lo que a mí me extraña es que yo por intermedio de las autoridades conseguí que se podaran los árboles, de manera tal que tengo mayor cantidad de luz y de hecho si me voy a la esquina de la plaza hacía el lado de Coimas a mano derecha se aprecian todos los locales, por lo tanto quedó descubierto, no como el cuello de botella, de lobo que había aquí», señaló el afectado Luis Salinas.

Más adelante reconoció que fue el mismo ventanal de la otra vez donde hicieron los daños, «exactamente en el mismo ventanal que desalojaron la otra vez, ahí había una protección metálica, más reja y después viene el vidrio, eso fue lo que rompieron la primera vez, ahora vuelta a lo mismo con las mismas protecciones y seguridad, por lo menos ahora en mi opinión está más difícil», indicó Salinas.

Aprovecha de comentar que días atrás hubo una reunión «en la cual yo asistí como vicepresidente de la Cámara en donde se tomó un acuerdo que van a circular estas camionetas de seguridad, entonces uno queda un poco con dudas ¿a qué horas pasan?, porque tiene que pasar esto y nadie vio nada, que nunca absolutamente nadie vio nada», indicó el empresario.

Cabe recordar que el robo anterior que afectó al mismo Luis Salinas se produjo el día viernes 12 de abril en horas de la madrugada. Donde él o los delincuentes le robaron unos dos millones de pesos. Incluso no pudieron llevarse una caja fuerte que contenía una importante cantidad de dinero.

Cabe señalar que son varios los robos que se han producido en el sector central de San Felipe e incluso fue el propio gobernador Claudio Rodríguez quien reconoció que había una ola de robos en la ciudad. Por lo que se reunió con ambas Policías, Cámara de Comercio y Municipalidad de San Felipe, tomando el acuerdo de dotar de una camioneta de seguridad ciudadana que patrulle el centro. Mientras que Carabineros indicó que iba a aumentar los patrullajes por el centro de la ciudad.