¡Es el colmo! Nuevamente roban mercadería en quiosco de Lucho Zelaya en calle Merced

Ya van más de 20 casos pese a estar a 30 metros de cámara de vigilancia:

¡Ya parece chiste repetido!, pero una vez más delincuentes le robaron al conocido comerciante Luis Zelaya, propietario del quiosco ubicado en calle Merced, a unos 30 metros de una cámara de televigilancia.

En esta oportunidad las especies sustraídas corresponden a bebidas, cuyo monto junto con la reparación de los daños ascendería a unos 300 mil pesos.

El afectado dijo que el o los delincuentes «se metieron por atrás, hicieron tira por atrás y se llevaron todas las bebidas. Gracias a Dios no siguieron haciendo más daño, porque es más daño lo que hacen de lo que se podrían haber robado», señaló Zelaya

El o los delincuentes rompieron los barrotes de la protección para poder ingresar y robar las bebidas: «Tienen que ser menores, niños delgados, un barrote lo hicieron tira, se dieron el tiempo de hasta tomar bebidas, eso nomás le puedo decir», manifestó el afectado.

Reiteró que sólo fueron bebidas porque no tuvieron acceso a otra mercadería que hay en el quiosco.

El quiosco está protegido con barrotes, pero igual tuvieron tiempo para destruir e ingresar a robar.

Dijo que estaba esperando ver algunas imágenes de alguna cámara, porque más no se puede hacer: «Ustedes saben cómo es la justicia, se ve para saber quiénes fueron los ladrones, nada más, porque ya no los pillaron, a éstos tienen que pillarlos en el momento. Llevo cómo 25 a 26 veces que me han abierto el quiosco. Qué puedo decir, es la primera noticia de la mañana», señaló Zelaya.

El afectado reiteró que entre las mercaderías y la reparación de los daños suman alrededor de 300 mil pesos.