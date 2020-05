A balazos atacan a joven cuando caminaba con su pareja en la vía pública

Con heridas de bala en ambas piernas resultó un joven que caminaba junto a su pareja la noche de este martes por uno de los pasajes del Condominio Peumayén de San Felipe. Incluso uno de los proyectiles quedó alojado en su pierna, comprometiendo aparentemente tejido óseo.

La información fue confirmada y entregada por el capitán Franco Herrera Quezada, subcomisario de los Servicios de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe

«Aproximadamente a las 22:30 horas se recibió un comunicado por parte del Hospital San Camilo, indicando que al servicio de urgencia arribó una persona que mantenía lesiones por impacto balístico en ambas piernas. El personal de Carabineros al llegar al lugar y realizar las primeras diligencias, entrevistarse con la pareja y también con el afectado, señalaron que momentos antes en circunstancias que se desplazaban por el interior de la Villa Peumayén, fueron abordados por un sujeto desconocido el cual vestía ropa deportiva y un polerón de color rojo, el cual sin mediar provocación alguna comenzó a dispararle en reiteradas oportunidades en sus extremidades inferiores. La situación fue alertada por vecinos del lugar que salieron en ayuda del afectado, siendo trasladado en forma inmediata al servicio de urgencia del hospital, mientras que el antisocial que le disparó se dio a la fuga», señaló el capitán Franco Herrera Quezada.

Luego personal de Carabineros concurrió al sitio del suceso, «logrando establecer que en el lugar había siete casquillos de munición 9 milímetros que habían sido percutidos, los cuales fueron fijados fotográficamente; fueron remitidos con cadena de custodia al Ministerio Público. Además, al efectuar una revisión de las cámaras domiciliarias del lugar, se logró acreditar lo que estaba denunciando este señor, un delincuente que venía desde la avenida Encón fue de manera directa hacia donde se encontraba él, extrajo desde entre sus vestimentas un arma de fuego tipo pistola y con ella ocasionó estas lesiones, dándose a la fuga en la misma dirección. Del hecho tomó conocimiento en fiscal de turno quien dispuso que la BH de la PDI hiciera los peritajes que el caso ameritaba», señaló Herrera.

A consecuencia de lo anterior la víctima resultó con un impacto balístico con salida de proyectil en la pantorrilla de la pierna derecha, mientras que el otro impacto quedó alojado en su pierna izquierda.

Al cierre de la presente edición el herido se mantenía fuera de riesgo vital, luego de ser intervenido en forma inmediata por los profesionales del Hospital San Camilo donde se encuentra internado. De todas maneras al parecer tenía compromiso óseo en una de sus extremidades producto de uno de los disparos.

Carabineros confirmó que el herido fue trasladado en un vehículo particular al servicio de urgencia del Hospital San Camilo. No se requirió la presencia del Samu en el lugar.

CAUSA DESCONOCIDA

Sobre las causas o motivos de este hecho o algo que haya comentado la víctima, el capitán Franco Herrera Quezada dijo: «La verdad que no quiso entregar muchos antecedentes. En primera instancia entregó datos respecto a su identidad y donde fue el hecho, pero al paso del tiempo finalmente no quiso entregar mayores detalles e incluso no quiso denunciar. Precisamente Carabineros le acogió la denuncia a la pareja del lesionado, quien finalmente entregó mayores detalles. En realidad hay varias hipótesis que se manejan, por el momento es demasiado prematuro entregar algún tipo de versión, toda vez que la investigación recién se está realizando; solamente nos consta el hecho que él fue herido con arma de fuego, ya por lo menos hay cámaras que sitúan en el lugar y de las características físicas de una persona, un hombre de aproximadamente de 15 a 20 años de edad que vestía en este caso ropa deportiva».

Hasta el momento no se ha detenido al presunto responsable.