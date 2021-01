A mano armada asaltan a repartidor de Sushi y le roban moto, casco y celular

Era un reparto más, supuestamente, pero lamentablemente se transformó en una verdadera tragedia porque al ir a realizar la entrega de Sushi y justo en el momento que verificaba el domicilio, sujetos a punta de pistola que se movilizaban en un furgón utilitario le robaron la moto que era de la empresa junto con el celular y su casco, procediendo a huir del lugar.

Eduardo Vargas, dueño de la empresa y empleador del repartidor afectado, dijo que el asalto ocurrió este martes 29 de diciembre a eso de las 22:30 horas, cuando «el repartidor estaba haciendo entrega de unos Sushi donde está el paradero detrás de los departamentos del Líder, ese que está por el camino Tocornal. En el instante que llama para verificar el domicilio de nuestro cliente, se estaciona un furgón blanco de esos tipo panadero que son muy usuales aquí en la zona, y se bajan dos tipos de la parte de atrás del furgón, de acento extranjero, según lo que nos da a conocer él. Entonces estos tipos lo encañonan con la pistola y le quitan el celular que nosotros tenemos para reparto, donde nos comunicamos con él. Gracias a Dios andaba con el de él en otro lado y se pudo comunicar con nosotros. Y le quitan la moto, lo hacen bajarse de la moto, le quitan el casco y se arrancan con la moto como que fueran destino a Los Andes, pero hay clientes nuestros que los vieron camino hacia el Mixto, porque nos dieron las características de que la moto casi lo choca a él; un cliente nos dijo: ‘Casi me chocan estos desgraciados, iba uno con casco y el otro sin casco’, y detrás de ellos iba el furgón blanco con las luces apagadas», dice.

– ¿De qué moto se trata?

– La moto es una marca Honda, CBR 190 modelo Repsol, patente DCV-078. Son motos características porque son todas iguales, en ese modelo de motos no varían los colores, predomina el color salmón. Según clientes nuestros la moto debería estar entre El Totoral y Juan Pablo, porque ahí vieron la llegada del furgón, pero nosotros más antecedentes no tenemos. Nosotros tenemos clientes por todo San Felipe, entonces nosotros publicamos al tiro y en las publicaciones nos empezaron a responder que el furgón llegó allá con las luces apagadas igual y hablaron del robo de una moto, pero nosotros nos somos nadie para seguir investigando, ya es un trabajo de las policías y no nuestro. Entonces nosotros con qué nos conformamos, con informar nada más, y si alguien la ve por ahí que nos avise para poder informar a Carabineros y para poder recuperarla porque es nuestra herramienta de trabajo.

Comentó que tiene una empresa de Sushi hace cuatro años donde trabajan cuatro personas en la cocina, una persona para tomar los pedidos y un repartidor que es en moto; «para eso tenía la moto, para repartir, al final tuvimos que salir a repartir en el auto los pedidos para dejar conforme a los clientes, porque algunos tampoco entienden la situación, entonces dicen ‘pucha que son irresponsables por esto y por lo otro’, no ven los imprevistos que pasan en la calle y sobre todo la mayoría son extranjeros los que están produciendo todos estos desmanes, robos y cosas por el estilo», señaló Eduardo.

– ¿Cómo quedó su repartidor, muy herido, choqueado o no?

– No, lo golpearon mucho porque él dice que lo patearon, dieron vuelta la moto para quitársela, entonces arrancó, pero le quitaron el casco y el celular, pero él quedó nervioso, muy nervioso con todo lo que le pasó. La verdad que es preocupante porque así no se puede hacer ninguna cosa, no se puede trabajar tranquilo, no se puede hacer nada hoy en día.

Agrega que tras la sucedido hizo la denuncia respectiva ante la policía.

Al finalizar entregó su número de celular en caso que alguno de nuestros lectores vea la moto por ahí, se trata del número +56 9 9820 2626. La moto es patente DCV-078 y dijo que la había comprado en un millón 600 mil pesos.