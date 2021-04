A pedradas atacan furgón que transportaba a brigadistas de la Conaf

Insólita agresión en Rinconada:

Este domingo a eso de las 19:30 horas aproximadamente, en el sector de San Pedro en la comuna de Rinconada, el furgón de Conaf que transporta a brigadistas de esa institución, fue atacado a pedradas por desconocidos justo en el momento que volvían después de efectuar un chequeo a un llamado por incendio forestal.

En la oportunidad afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, tampoco brigadistas heridos, sólo daños en una de las puertas a consecuencia de este repudiable ataque, porque son personas que van en ayuda de la comunidad, en este caso verificar un incendio.

La información fue confirmada por la jefa provincial de Conaf, la ingeniera forestal Denise Núñez, indicando que «efectivamente este domingo el móvil de la Brigada Conaf que atiende las emergencias de incendios forestales tanto en la provincia de San Felipe como Los Andes, se vio involucrado en un ataque por desconocidos a través de piedras. Afortunadamente no pasó a mayores, no se produjo ni daño ni a brigadistas ni al chofer, ni tampoco se produjo un accidente mayor que a lo mejor, por venir en la vía, podría haber provocado algún choque; por suerte no pasó a mayores, pero sí el móvil quedó abollado en una de sus puertas al recibir estos piedrazos», señaló.

– ¿En qué parte fue?

– En el sector de San Pedro en la comuna de Rinconada. Ellos iban de regreso a la base después de chequear el incendio y en ese momento desconocidos apedrearon el furgón.

– En todo caso un acto repudiable.

– Sí, más aún cuando los brigadistas iban a socorrer una emergencia que tampoco fue tal, que era un incendio forestal, pero es repudiable esa acción porque no se entiende por qué sucede. Obviamente los que tiraron piedras no fueron ubicados porque llegó Carabineros a auxiliar al furgón, pero tampoco se conoce el motivo, entonces es repudiable porque no se entiende por qué… porque si una unidad que va a emergencia es atacada, es condenable. No sólo a Conaf le ha pasado, le ha pasado a Bomberos, Carabineros, ambulancias; no se entiende la reacción de la gente que ataca a unidades de emergencia porque van a una emergencia, sea cual sea la institución, les ha sucedido, es condenable este hecho.

Agregó que «no van de forma voluntaria, están haciendo una labor de una institución que en este caso es Conaf y van en ayuda de la comunidad, el por qué de este ataque no se entiende», señala Núñez.

– ¿Logró conversar con los brigadistas?, el susto debe haber sido tremendo.

– Sí, más allá del susto estaban todos bien y obviamente choqueados porque no se entiende esta reacción de los desconocidos que atacaron el móvil, pero por suerte están todos bien y regresaron bien a su base.

Señalar que la base de la Brigada de Conaf está en el centro de San Felipe y este domingo, cuando ocurrió el ataque, iban a chequear un incendio que no fue tal y de vuelta fueron atacados a pedradas, que por suerte no tuvo mayores consecuencias. El ataque ocurrió a eso de las 19:30 horas aproximadamente, en el sector San Pedro en Rinconada.

La Brigada de Conaf cuenta actualmente con 14 brigadistas.

No hubo personas detenidas por este cobarde ataque.