A petición del alcalde, administrador municipal renuncia a su cargo

¡Siguen réplicas del ‘terremoto político’!

Sigue el ‘terremoto político’ en la municipalidad de San Felipe. Primero fue la noticia del alcalde Patricio Freire Canto al ser removido de su cargo por notable abandono de deberes, y ahora ‘cae’ políticamente el administrador municipal Patricio González Núñez, luego que ayer en la mañana se conociera su renuncia al cargo a petición del ex alcalde Patricio Freire.

«Acabo de ingresar mi carta de renuncia. Efectivamente el día 12 de este mes el alcalde me hizo llegar de manera privada una carta solicitando la renuncia, y el día de hoy (ayer), la estoy ingresando por la Oficina de Partes, formalizando el protocolo que empieza a regir por supuesto mi renuncia a contar del día de hoy», señaló a los medios el ex administrador Patricio González Núñez.

Sobre los motivos de la renuncia o petición hecha por el alcalde, indicó que es conocida la situación «en que nos hemos visto involucrados respecto a las acusaciones al Tribunal Electoral Regional por parte de dos concejales, y dentro de ellas por supuesto la que acogió el TER fue la no dictación del decreto de destitución del alcalde en su minuto cuando los concejales pidieron que se me destituyera. La renuncia tiene un significado principalmente que viene a descomprimir la situación actual que está atravesando el municipio, y que por supuesto las presiones que ha tenido el alcalde durante ya casi más de dos años que es la destitución de mi cargo, un poco viene a generar eso, a tratar de quitar la presión que hay encima de la destitución o la renuncia a mi cargo, y por supuesto en ese contexto lo que ha significado por supuesto para todos conocidos, el alcalde hoy en día esté retirado de sus funciones por una sanción que se le generó a partir de esta no destitución, es por lo que yo hoy día he decidido por supuesto acoger la carta del alcalde y presentar mi renuncia voluntaria al municipio de San Felipe», dijo el ex administrador.

– Como dice usted, esto busca descomprimir un poco el ambiente, ¿cree que con esto se podría ver favorecido el alcalde en una apelación que ya está trabajando?

– Mira no me podría referir a las implicancias legales que esto podría tener, pero sí podría señalar que efectivamente una de las grandes presiones que hemos tenido en esta administración municipal, ha sido por supuesto el desagravio que tiene hoy día parte del concejo, no puedo decir que todos los concejales, sino que ya es conocido principalmente el concejal Beals de perseguir por supuesto mi salida del municipio de San Felipe y con este recurso al TER que se presentó, por supuesto que afecta de manera directa la situación del alcalde, y por eso yo he tomado la decisión de hacerme a un lado mientras dura por supuesto la apelación al tribunal electoral correspondiente, en este caso entendemos que va a terminar siendo el Tricel, y esperaremos con calma, con cautela, el resultado de esta apelación que por supuesto tenemos la convicción, la esperanza de que va a obtener buenos resultados, y finalmente el alcalde va a volver a su cargo como alcalde de la ciudad de San Felipe.

González reconoció que toda esta situación vivida ha sido muy desgastante, «pero lo hemos dicho desde un principio con el alcalde Patricio Freire, esta es una situación política, esta es principalmente una persecución política a mi persona en este caso, y yo creo que ha llegado demasiado lejos. Hoy día tenemos muchísimas interpretaciones, no solamente de la Contraloría Regional, de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, hoy día el TER, y por supuesto las apreciaciones que nosotros conjunto con los abogados municipales, quiero hacer un reconocimiento pleno a apoyo que he contado desde un principio de nuestros funcionarios, nuestros abogados Jorge Jara Catalán y Mauricio Mass, y Omar Morales en Santiago, hemos seguido una línea de interpretaciones que creemos que va a terminar siendo reconocida finalmente por el Tricel y aceptada finalmente en este caso por este organismo, y va a devolver al alcalde la función de alcalde a la comuna de San Felipe que por ningún motivo tiene una gravedad como la que ha querido señalar, solamente se acogió la no destitución en este caso mía y sin ningún fundamento vuelvo a reiterar, los fundamentos de mi destitución es una persecución política y ha tenido hoy día un desenlace demasiado negativo para la figura de nuestro alcalde, y por supuesto que yo como buen funcionario de confianza debo dar un paso al costado hasta que se termine esta presentación de apelación, que insistimos con nuestro equipo de abogados va a tener un muy buen resultado», indicó González.

Al finalizar reiteró que se va con la frente en alto y que todo esto se trató de una persecución política.

Importante señalar que el Concejo Municipal destituyó al administrador Patricio González en sesión del día 20 de febrero del año 2018.