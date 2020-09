A sus 15 años ya es figura nacional en Tiro Compak Sporting

Nelson Domingo Moreno es “El Niño de la Escopeta”:

Tiene apenas 15 años de edad y ya ha ganado varios torneos de tiro en la modalidad Compak Sporting, se llama Nelson Domingo Moreno Alvarado y es alumno del Colegio Alonso de Ercilla de San Felipe. Con este joven hablamos este lunes en nuestra Sala de Redacción, para que nos comentara cómo es que llegó a convertirse en el único joven en este deporte a nivel del Valle de Aconcagua.

«Llevo poco más de un año en este deporte, he practicado mucho y participado también en varios campeonatos en la modalidad Compak Sporting que no es olímpica, así que mientras continúo en ella también empecé a practicar en la categoría de Tiro Skeet, que sí es olímpica», comentó Moreno.

TIENE PATROCINIO

Este deporte es muy caro, lo que significa que es de mucha ayuda el apoyo de patrocinadores y los tiene, lo que falte definitivamente corresponde a sus padres financiarlo.

– ¿Quiénes te están patrocinando y en qué consiste tal apoyo?

– De momento estoy recibiendo patrocinio de Normark Chile, esta empresa me entrega 1.000 tiros al año, también Aconcagua Deportes, una armería sanfelipeña, y tiros Río de España, pero mis principales patrocinadores son mis padres Nelson y Ximena.

– ¿En qué campeonatos te has destacado?

– He competido a nivel nacional obteniendo el primer lugar, lo que me dio la posibilidad de asistir a un Latinoamericano en 2019 en Angol obteniendo el 6º lugar. Debido a mis logros recibí auspicio de una empresa española, la que me financia con mil tiros al año. He sido campeón en categoría Infantil en varias ocasiones en torneos distintos, 5º lugar nacional en septiembre de 2019, 6º lugar a nivel latinoamericano Juvenil. Entreno tres veces a la semana cuando no hay pandemia, en este deporte usamos escopetas de verdad, calibre 12 mm. y en mi caso, entreno en las canchas de Tiro al Vuelo Aconcagua, en Curimón.

– ¿Qué te parece que el Municipio te premiara este lunes por tu proyección con las armas?

– Estoy agradecido que me reconocieran por mis actividades deportivas, espero lograr mejores trofeos aún.

Roberto González Short