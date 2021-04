Aconcagua con 132 nuevos casos de Covid-19, lo más alto de la pandemia

¡Históricas cifras!

Este día viernes se marcó un record histórico en el Valle de Aconcagua, registrando un total de 132 casos nuevos de contagios por Covid-19, de acuerdo a lo informado por la Seremi de Salud Quinta Región, número que no se había dado, por eso indicamos que fue histórico.

Consultado el presidente del Colegio Médico de Aconcagua, cardiólogo Luis Foncea, señaló que ellos están preocupados por lo que sucede a nivel nacional y del Valle.

«Estamos preocupados igual que todo el país, tenemos una incidencia de casos nuevos a nivel nacional por sobre los 9 mil casos histórico también y aquí en Aconcagua no hemos bajado de los 100 casos desde la semana pasada o sea si bien es cierto ha habido una disminución que tiene que ver más bien con el fin de semana largo porque se hacen menos exámenes cuando se retomaron la cantidad de exámenes habituales siempre los casos nuevos fueron por sobre los 100 y actualmente sobre 130», señala el Doctor Foncea.

Enfatiza eso que lo más que los tiene preocupados a ellos como Colegio Médico en relación a esto mismo, es que se están tomando las medidas como la Cuarentena «hay medidas de restricciones, sin embargo, no se ve una disminución tan significativa de la movilidad, cuando uno se desplaza por el centro de las ciudades de San Felipe-Los Andes, no se ve una disminución significativa de la movilidad y ahí es probablemente que poner ojo, probablemente en los permisos colectivos y también en ña fiscalización, yo creo que es evidente que aquí hay un tema que corresponde a la responsabilidad individual, pero también hay un tema que corresponde a la fiscalización de las medidas que se implementan», dijo el galeno.

– ¿Qué pasará con el tema de la Comisaría Virtual, puede que haya algo ahí porque en su momento se llegaron a otorgar 4 millones de permisos en un fin de semana, será muy fácil sacar el permiso o no?

– Sin duda que es fácil y es bueno que sea, lo que pasa es que el tema es que se supone que los permisos están restringidos a dos permisos semanales por persona, pero yo creo que el problema no está ahí, los permisos son individuales, el problema está básicamente en los permisos colectivos, donde no hay tanta claridad en que se deje de funcionar en empresas más que no son de primera necesidad, entonces lo que yo creo es que ahí hay una dificultad y hay mucha gente circulante, la movilidad no se ha reducido en forma significativa y eso va ser que el pick de contagios no disminuya como debe disminuir.

– Doctor cuando usted dice empresas esenciales ¿qué no debiera funcionar, voy a poner un ejemplo usted estuviera a cargo de las restricciones conociendo San Felipe y Los Andes, qué negocios debieran funcionar y otros no por ejemplo?

– Lo que pasa es que las medidas pueden ser diversas, sin embargo, hay una serie de empresas que tienen que ver, por ejemplo, no sé con temas de electricidad.

– ¿Elementos de construcción por ejemplo?

– De construcción etc., donde trabaja mucha gente en donde trabaja mucha gente y eso probablemente si bien es cierto en el futuro alguna cosa puede ser de necesidad…no en este momento-.

– ¿Las cerraría usted?

– Yo creo que sí, yo creo que hay que abocarse a aquellos lugares donde se expenden alimentos, donde hay productos de primera necesidad y quizás como lo hacen las farmacias ¿cierto? (…) las farmacias funcionan los fines de semana con sistema de turno, y quizás también debieran funcionar con sistema de turno, porque efectivamente el que ande más gente trabajando y hay empresas ¿por ejemplo?, agrícolas, aquí hay muchas empresas agrícolas grandes que están funcionando con todo su personal, no sólo los que trabajan directamente en la cosecha, también en la cosa administrativa, yo no sé si eso pasa a ser un elemento de primera necesidad, ahora primera necesidad claramente los funcionarios de la salud, porque efectivamente esa es un cuestión que se nos está viniendo encima, tenemos una gran cantidad de pacientes hospitalizados en unidades de camas críticas, pero necesitamos todo el apoyo posible tanto de los funcionarios que están involucrados directamente en la atención, como los que facilitan la atención de los otros, por ejemplo, los que compran insumos todos aquellos y primera necesidad porsupuesto la farmacias, primera necesidad los alimentos, ahora de ahí para adelante todo es un poquito discutible, si yo entiendo desde el punto de vista económico es difícil para la gente que tiene una PYME, que vende ropa, que vende artículos dejar de trabajar, pero la verdad que esta es una situación muy compleja, yo te diría que las Unidades de Cuidados Intensivos de San Felipe y Los Andes tienen un porcentaje de ocupación por sobre el 95%, tanto o más que el nivel nacional y nosotros tenemos un margen muy estrecho de jugar ahí, porque no tenemos tantas camas disponibles, hemos aumentado todo lo que podemos y ya estamos llegando a un límite, el Hospital San Camilo está usando parte de su pabellón quirúrgico como UCI, nosotros hemos ampliado todo lo que sea posible en todo un piso en el Hospital de Los Andes e incluso con eso tenemos dos ó tres camas disponibles para nuestra gente.

– ¿Cómo Colegio Médico, qué opinión tienen ustedes de las ayudas del Gobierno?, porque usted lo acaba de decir y la gente dice «claro para el ministro, directora de salud, o de los hospitales es fácil decir quédese en casa, pero resulta que yo vivo del día a día de lo que voy a vender al centro en la PYME, resulta que no puedo porque no me llega la ayuda del gobierno, reitero», ¿qué opinión tienen ustedes respecto a eso?

– Bueno, yo creo que no es solamente el Colegio Médico, yo a nivel personal voy a decir una opinión personal, a mí me parece si estamos discutiendo en este momento a nivel nacional el tercer retiro de nuestros fondos de pensiones es porque simplemente la ayuda que el Gobierno debió dar a la gente para que se confine con cierta tranquilidad no ha sido efectiva.

– ¿Las autoridades locales toman en cuenta al Colegio Médico, porque ustedes están en primera línea vale su opinión?

– Mire, nosotros tenemos reuniones donde estamos invitados a una Mesa Covid en el Servicio de Salud, lamentablemente no se han hecho con la frecuencia que nosotros hubiésemos querido, porque en este nivel de pandemia uno quisiera que todas las semanas estuviésemos reunidos, sin embargo, nuestra relación con el Servicio de Salud, ha sido bastante adecuada, yo creo que ellos han considerado algunos de los temas.

– ¿En qué han tomado en cuenta al Colegio Médico por ejemplo?

– Por ejemplo, a nosotros nos han tomado en cuenta en podemos armar nuevas camas, podemos intentar en dar una mejor oportunidad a la gente del valle y eso sí, efectivamente se ha considerado se han hecho las solicitudes a nivel central en equipamiento etc., en eso sin duda, no hemos puesto de acuerdo en algunas cosas y en otras no como a nivel nacional, por ejemplo, la trazabilidad, la trazabilidad ha sido muy mala a nivel nacional y la forma que se mide la trazabilidad si es buena o mala de acuerdo a indicador que dice que basta con trazar dos contactos por cada Positivo y eso en ningún país de mundo es una cosa adecuada, pensando que una buena trazabilidad se hace con 10-12 o más contactos estrechos por cada persona positiva, entonces trazabilidad, aislamiento nos ha faltado, tenemos otras cosas muy buenas la vacunación fue una, sin embargo en la comunicación de riesgo fue donde fallamos la gente perdió el miedo, pero lo perdió porque nuestras autoridades no fueron claras y eso yo creo que es un mea culpa, pero también creo que no es el momento ahora de buscar culpas ni nada por el estilo porque ahora estamos en una situación crítica que todos tenemos que remar hacia el mismo lado.

ÚLTIMA CIFRA

Señalar que ayer domingo la Seremi de Salud confirmó 101 casos de Covid-19 en el Valle de Aconcagua.