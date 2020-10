Acorralado por dos cáncer, ‘El Malilla’ Olivos sigue de pie esperando volver a las canchas

Más de 35 años sirviendo a las ligas menores del Club Juventud Antoniana:

El pasado 20 de marzo del presente año cumplió 84 años de existencia el Club Deportivo Juventud Antoniana, de Curimón, legendaria dinastía futbolística de nuestra comuna que se fundó el viernes 20 de marzo de 1936, bajo el liderazgo del sacerdote franciscano Pascual Arqueros.

Hoy recordamos este club, porque una de las personas que lideró su potencial infantil muchos años es un vecino de Curimón, quien actualmente no lo está pasando muy bien, aún así hoy en Diario El Trabajo queremos compartir con nuestros lectores una reseña especial de uno de los formadores deportivos más destacado en el mundo del fútbol amateur y en las ligas infantiles del Juventud Antoniana de Curimón, quien también a lo largo de sus 78 años de edad impulsó a varias generaciones de niños y niñas amantes del fútbol, nos referimos al querido Miguel ‘Malilla’ Olivos Azúa, quien de joven se destacó como ingeniero de ejecución electrónica en la Marina de Chile, entre otras cosas.

UN GRAN PIONERO

Así las cosas, sabiendo que él y el resto de personas involucradas en los deportes están sin acción desde hace meses a causa de la pandemia, lo visitamos este jueves en su casa en el sector Estación de Curimón, en donde lucha a diario con dos tipos de cáncer que le afectan desde hace varios meses, lo que no le limita para seguir compartiendo con su esposa Ana y su hija Regina del calor familiar y sus recuerdos.

«Desde que yo era niño me encantan los deportes de contacto, fui boxeador pero lo que más me apasiona es el fútbol, eso me llevó a trabajar por mucho tiempo en la antigua Digeder (Dirección General Deportes y Recreación). Durante todos estos años, después de salir de La Marina en 1964, me empeñé en sacar cursos deportivos para poder dar formación a los niños. Nací en Barrio Norte Unido de Arica, luego de esta preparación con cursos de coach logré ser contratado por los municipios de San Felipe en los tiempos de don Jaime Amar, y de Santa María, logré también un campeonato con La Troya a principios de la década del 2000, sacamos otros triunfos con el Assunta Pallota, y llevo ya 36 años con Juventud Antoniana, aunque por ahora estoy sin actividad por la pandemia. Me siento muy orgulloso de haber servido y apoyado a tantas generaciones de niños de mi querido Valle de Aconcagua, aventura que me llevó también a El Asiento y Club Arturo Prat, o sea, que no me puedo quejar de la vida», recordó emocionado ‘El Malilla’ Olivos a Diario El Trabajo.

FORMACIÓN FIFA

«La FIFA en los congresos y cursos me enseñó que todo profesor de lo que sea, tiene la obligación de estar siempre actualizado y de verdad esto no pasa en América. Se abusa de las simulaciones de los jugadores y de las improvisaciones, no hay jugadas preparadas, no se ve trabajo serio, ni los principios de ataque o a tácticas defensivas, cómo cubrir y marcar fallas de la etapa formativa, los principios son el idioma que se habla en el fútbol», recalcó Olivos. Actualmente Maribel Estay es quien dirige a los pequeñines del Juventud Antoniana.

Roberto González Short