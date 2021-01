Acreedores de Conservera Pentzke rechazan oferta de 15 millones de dólares

Presumen que se transformaría en proyecto inmobiliario:

El abogado Eduardo Herrera Faúndez informó que este miércoles se realizó una junta de acreedores de la Conservera Pentzke para analizar una oferta de 15 millones de dólares, la que finalmente se rechazó porque se presume que se trataría de llevar adelante un proyecto inmobiliario, cosa que no desean pues lo que se quiere es que se siga con el mismo giro de la empresa.

«Este miércoles se realizó una junta de acreedores de la Conservera Pentzke, donde se escuchó la oferta directa que hubo por parte de un empresario de Viña del Mar-Valparaíso, que estaba ofreciendo 15 millones de dólares por el grupo de bienes que conforman los predios de acá de San Felipe. Se votó la oferta y fue rechazada», dijo Herrera.

El abogado explicó que el motivo del rechazo fue porque «da la impresión que es un proyecto inmobiliario, lo que decía un acreedor, y por lo tanto no habría continuidad de labores; segundo, porque la oferta tenía fecha de pago indeterminada, además, ofrecía un monto, pero no decía cuándo lo iba a pagar, entonces falta de seriedad; y además porque el liquidador informó en forma previa de que había otras ofertas dando vueltas, pero no habían sido presentadas en forma correcta, por un valor superior. Entonces, en atención a todo eso comenzó la votación, de hecho la votación comenzó con los trabajadores, había comenzado con el acreedor más importante que es Eloy, ellos se abstuvieron de votar, votaron los trabajadores, habíamos como cuatro abogados que representamos a un grupo distinto de trabajadores, y todos los abogados de trabajadores votamos que no. En mi caso yo voté que no porque si hay un proyecto inmobiliario versus un proyecto que va a dar continuidad a alguna parte de la planta como proceso productivo, prefiero que compre alguien que va comenzar un proceso productivo», indicó el abogado Eduardo Herrera Faúndez.

– ¿Qué viene para más adelante, escuchar nuevas ofertas como dice usted que andan dando vueltas por ahí?

– Sí, estamos citados para la próxima semana para que nos manifieste el liquidador cómo va a ser la venta con precios mínimos para cada uno de los puntos.

– ¿Se ha devaluado la Conservera Pentzke o no?

– Sí, se ha desvalorizado, cada vez que hay una oferta, en este caso es menor a la anterior, parece que este mismo oferente había realizado una oferta muy superior hace un tiempo atrás.

– ¿Esperó que cayera la venta con los mexicanos para ofrecer menos?

– Sí, había ofrecido 20 ó 22 millones de dólares, me parece, y ahora lo bajó a 15 millones de dólares.

– ¿Algún grado de frustración abogado?

– Sí, por los trabajadores que no están recibiendo sus liquidaciones. Ha pasado bastante tiempo y es necesario que este tema se termine de una buena vez con lo ideal que es que la planta pueda continuar con su proceso, con otros propietarios, que le de valor al valle. Eso creo es lo más triste, un valle que da mucha producción de diferentes frutas y sería ideal procesarlas acá mismo y no enviársela a Buin.

– ¿De los mexicanos nunca más se supo?

– No, no se supo nada más, de hecho el liquidador informó que les había comunicado a los mexicanos el rechazo de la solicitud de ampliación y ellos no respondieron al correo electrónico que se les había enviado.

La próxima semana se va a continuar con esta junta de acreedores que se suspendió porque se rechazó la oferta de 15 millones de dólares. En esta ocasión según dijo el abogado Herrera Faúndez, el liquidador va a indicar las bases mínimas de venta de los predios de la Conservera Pentzke.