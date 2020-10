Adulto mayor reclama por ruidos de talleres mecánicos casi a media noche

Un vecino muy acongojado buscó nuestra ayuda para dar a conocer una situación que le aqueja a él y a otros vecinos del sector norte de nuestra ciudad. Gabriel Godoy Salinas, adulto mayor que sufre de trombosis, vive en el sector Uno Norte con Portus. Él habló con nuestro medio para exponer su malestar por los ruidos que realizan algunos talleres mecánicos en horas de la noche: «Tengo 71 años de edad, sufro de trombosis, mi problema es que estoy enfermo y sé que hay otros vecinos también enfermos en el barrio. El problema que tenemos en ese sector de nuestra ciudad es que los mecánicos y taxistas dejan sus autos en la vereda y no podemos pasar; un taxista casi me pega porque le pregunté por dónde debo pasar, me respondió que pasara por la calle. También hay talleres de mecánica y pintura, el asunto es que los mecánicos jóvenes no respetan los horarios para cerrar, siguen a veces hasta las 11 de la noche. Si les pedimos que dejen de usar tanta maquinaria ruidosa en la noche, los cabros jóvenes lo mandan al Diablo a uno. Se fuma mucha marihuana en ese sector, yo lo he visto con mis ojos, mientras que los talleres viejos, la gente mayor sí respetan los horarios de cierre de sus talleres. Le pregunto al Municipio si alguien supervisa estos lugares y los cierres de talleres», dijo don Gabriel a Diario El Trabajo.

Roberto González Short