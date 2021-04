Afligida familia debe convivir a diario con la fetidez de excrementos de gatos

En casa vecina abandonada:

Un verdadero drama está sufriendo un matrimonio de adultos mayores que vive en el pasaje 7 de la Población Santa Brígida de San Felipe, por culpa de una casa abandonada que es usada, según ellos, como baño por gatos que van a defecar, hecho que produce una hediondez que no se soporta dice el afectado, agregando que ya han recurrido a diversos servicios públicos y no han recibido ayuda.

El afectado, David Olivares, en conversación con nuestro medio señaló que «ellos (los vecinos), parece que pidieron un préstamo al banco para hacer un segundo piso e incluso yo le firmé al dueño de acá para que hiciera el segundo piso, total no me gusta hacer problemas con nadie. Resulta que el ‘loco’ no pudo pagar el préstamo y le quitaron la casa, ahí quedó y ahora convivimos con el olor, la ‘mierda’ y no podemos vivir», señala.

– ¿Ese es el problema que viven todos los días aquí?

– Todos los días. Imagínese que mis nietos no quieren ni venir, y ¿sabe por qué?, porque están propensos a tener alguna enfermedad, así como está el ambiente ahora, es algo que no se puede soportar, tenemos que estar con las puertas, ventanas cerradas, vivimos encerrados porque no podemos salir, hora porque está conversando con las vecinas mi señora está afuera, porque no podemos estar aquí, así es que es terrible, es un drama que vivimos hace tiempo ya.

– ¿Cómo cuánto tiempo?

– Como tres años más menos, o sea nosotros nunca le hemos hecho problemas a nadie, todo lo contrario, cuando se produjo el incendio mis hijos sacaron de adentro a los ‘niñitos’ chicos para que no les pasara nada (…) Mi señora ha ido a todas partes, ya no hayamos dónde ir; a la junta de vecinos yo les expliqué el problema y ni un brillo, o sea no dan ni una solución; él me dijo: «voy a ir a buscar la llave que la tiene una señora», yo le dije que yo mismo limpio ahí porque no podemos estar así, es terrible esa cuestión.

Reconoce que nadie se su familia quiere ir a verlos porque no soportan el mal olor.

– ¿Cómo es en verano?

– En veranos es peor porque con el calor, ustedes saben cómo es el medio ambiente, así es que imagínese, no hallamos qué hacer, no hallamos dónde ir, a quién recurrir, por eso fuimos a la prensa para ver si hay alguna solución.

Decir que en el patio delantero de la casa se pueden apreciar fecas de perros y gatos, son estos últimos los que se meten al interior del inmueble.

Mientras conversábamos con David Olivares, apareció una vecina del frente de nombre Angélica, quien también dice sentirse afectada por esta situación reiterando lo denunciado por su vecino David que vive al frente: «Yo soy sola, pero no por eso voy a vivir mal. Esto en verano… ¡uff!, porque es más fecas de gatos que es tan hedionda. Mire, lo que pasa es que si uno abre la acusan, entontes es como una violación que haríamos, entonces no nos vamos a exponer a que venga Carabineros y me llevan presa a mí o se lleven presa a la vecina porque somos nosotras las afectadas», señala.

MUNICIPALIDAD NO PUEDE INTERVENIR

Desde la municipalidad les indicaron que por tratarse de una propiedad privada y desconociendo el paradero del dueño, lamentablemente no pueden intervenir por lo que solamente pueden poner en conocimiento el procedimiento realizado.

La respuesta tiene como fecha el 22 de febrero del 2021.

Recordar que esta casa en su momento se incendió.