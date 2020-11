¡Ahora sí! Esta semana firmarían contrato de compra de Conservera Pentzke

Dinero involucrado en transacción ya está en Chile:

Parte de los trabajadores que prestaban servicios a la conservera, serán contratados por los nuevos propietarios de la empresa.

La firma del contrato de la venta de la Conservera Pentzke al parecer está ‘a la vuelta de la esquina’. Esto luego que la I. Corte de Apelaciones dejara sin efecto la orden de no innovar por un recurso presentado por uno de los acreedores que reclamaba una máquina que había adquirido a través del sistema de leasing.

El abogado Eduardo Herrera Faúndez, que representa a 65 ex trabajadores de la conservera, dijo que el día viernes la I. Corte de Apelaciones dejó sin efecto esa medida de no innovar y «se limitó solamente a una línea de llenado de duraznos que era lo que estaba en discusión por parte de un acreedor que la tenía en leasing», señaló.

Enfatizó que este tema del leasing por la máquina no está solucionado, pero en la negociación con los mexicanos, comprendía un 5% de revisión de las especies que estuvieran en mal estado, «o que el inventario original que se había revisado el año pasado, no se compadeciera con la realidad podía fluctuar un 5% del precio y uso de atribución se imputa esta línea de duraznos que se excluye de la venta por la orden de no innovar», indicó Herrera.

La máquina corresponde a una que se compró para hacer un producto determinado, la cual se debe excluir de la venta.

Comentó que esta semana debiera firmarse el contrato: «Con la firma del contrato se colocan los vale vista en notaría, después se traspasan las propiedades y una vez que las propiedades queden traspasadas los vale vista pueden ser retirados por el liquidador, y éste hace los cálculos correspondientes y procede a los pagos», indicó el abogado Eduardo Herrera.

En esa misma línea y para tranquilidad, manifestó que los vale vista ya se encuentran en notaría; «ya se desprendió del patrimonio del comprador, o sea no hay un tema que el comprador diga ‘sabes qué, no quiero pagar’, o un cheque no tiene fondo, ya el comprador se desprendió de su patrimonio, es decir de su dinero, tomó el vale vista en el banco y quedó en notaría con la firma del contrato», señaló Herrera.

Reconoció que al menos a la mitad de los trabajadores que él defiende los han contactado para poder volver a trabajar, e incluso dijo que ayer había conversado con uno de ellos: «Son dos cosas buenas; una que estén llamando a gente para regresar, no en la cuantía que estaban antes, y lo otro que existe un poder de compra en el mercado para los productos que procesaba la conservera y que no sea solamente un gran poder de compra que exista en Chile», indicó el abogado Herrera.

¿QUÉ ES LEASING?

El contrato de leasing es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovarlo.

Cabe recordar que el valor a pagar por la Conservera es de unos 20 millones de dólares.