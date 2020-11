Alcalde Beals anuncia desvinculación de 343 funcionarios al 31 de diciembre

Algunos de ellos serán recontratados tras su evaluación:

La medida, que permitirá un ahorro de 150 millones de pesos mensuales por concepto de sueldos, obedece a diferentes causas y afecta a funcionarios de Educación, Salud y de la planta municipal.

Un total de 343 funcionarios que prestan servicios a la Municipalidad de San Felipe, ya sea vía honorarios o a contrata, serán desvinculados de sus cargos al 31 de diciembre de este año, lo que representará un sustancial alivio para las arcas municipales de 150 millones de pesos.

Así lo informó el alcalde Christian Beals Campos en conferencia de prensa, señalando que se trata en su gran mayoría de funcionarios a honorarios (225 de los 343), pertenecientes a las áreas de Salud, Educación y también de la planta municipal.

Según explicó Beals, los funcionarios a honorarios «se pueden contratar excepcionalmente cuando son cargos específicos que no están regulados por las funciones propias de nuestros funcionarios de planta, y son cargos temporales».

Por lo mismo, agregó, «analizados los temas en relación a los funcionarios de Salud, Educación y la planta municipal, vamos a rescindir contrato a 343 funcionarios (…) Un número importante de ellos van a ser evaluados, porque no teníamos ninguna evaluación, ni de sus funciones. Muchos de ellos prestan servicios en programas de gobierno que están siendo evaluados y algunos de ellos van a ser recontratados el próximo año».

Respecto a las causas, explicó que «en el caso del personal a contrata estamos pasados por ley en casi un 6%, o sea las municipalidades pueden tener hasta un 40% en relación al gasto total que significan las remuneraciones del personal de planta, y nosotros estamos excedidos en 46 en relación a los contrata (…). Tenemos que reducir en 9 funcionarios (de un total de 80) y se va a ver básicamente por las calificaciones (…) Hay que observar que el 42% de los destinos de pago tienen que ser en relación a los ingresos propios de la municipalidad del año anterior y también estamos sobrepasados».

En lo que respecta al área de Educación, el alcalde Beals señaló que «hay diferentes causales, hay docentes que están mal evaluados, son cuatro; hay readecuación de horas, otros tres; la planta de asistentes de la educación también va a ser reestructurada, y plan de retiro hay otros, en total son 60 los funcionarios de Educación que se van. Hay que agregar también 31 con licencias médicas y eso quiero explicarlo, y 18 con licencias en salud. Estos son funcionarios que han tenido licencias permanentes durante dos años y que acumulan seis meses en forma continua e ininterrumpida, y que por ley, previo informe del Compin donde descartan que tengan enfermedades invalidantes que requieran pensión de invalidez, deben irse por incapacidad física. En total son 343 funcionarios al 31 de diciembre de este año que terminan sus funciones».

– ¿Es por la gran cantidad de personas trabajando o porque el desempeño no cumple con lo requerido?

– Muchos de estos programas en su designación original, son por lo mismo que hacen los funcionarios de planta. Por ejemplo en el caso del fotógrafo que estaba contratado, era la misma función que hacían los otros funcionarios que teníamos en comunicaciones. Entonces los destinos de esos programas estaban mal realizados y siempre son observados por Contraloría. Entonces vamos a tratar de normalizar esto y las funciones específicas que ellos realizan, que sí las tienen algunos, hay que especificarlo muy bien y no darle continuidad porque aquí hay funcionarios del año 2014 que se le han renovado todos los años los contratos y pasan a adquirir la misma categoría de los funcionarios de planta.

– ¿Cuánto implicaría esto en recursos mensuales para el municipio estos 343 funcionarios?

– Son casi 150 millones mensuales.

– ¿Estas 343 desvinculaciones serían las últimas o habrá más desvinculaciones?

– No, no, excepcionalmente los sumarios en curso que podrían determinar otras sanciones, en las cuales está incluida la destitución, pero son éstos en general.

– ¿Y las personas que presentaron licencia, igual están desvinculadas?

– Por supuesto, cuando termine esa licencia, si son cargos de confianza están desvinculados. Acuérdense que Jurídico, el Secplac y Dideco son cargos de confianza y ellos están notificados que no siguen.

– Las personas desvinculadas en salud y educación, ¿van a ser reemplazadas en sus cargos?

– No, no. Se trata que el plantel promedio de alumnos, porque el Estado paga por cada niño, se ha ido reduciendo en el tiempo. Entonces no teníamos una evaluación como ésta, se solicitó muchas veces a través del Concejo, cuatro concejales solicitamos readecuar esto, conocer el tema del Daem, y nunca se nos dio respuesta, y yo en esta posición ahora lo aplico.

– Respecto a los funcionarios que emitían doble boleta de honorarios, ¿eso es solamente en la Dideco, han podido detectar esto en algún otro departamento, fueron puestos los antecedentes a disposición del ministerio público?

– Fueron puestos a disposición, porque uno de ellos estaba confeso frente a mí. Que cambie después la declaración, y también me voy a hacer parte en eso, porque fácilmente después pueden ser influenciables por las personas que recibían esos dineros para que cambien su declaración, pero la justicia también pena a los que mienten (…) Y también un funcionario que ya no está y que se los puedo decir, que pertenecía a Sercotec, él tenía tres boletas mensuales de pago por sumas superiores al millón de pesos durante cuatro años y que estafó en 80 millones porque esas funciones no las hacía; ahora está el Consejo de Defensa del Estado, también nos estamos haciendo parte, a pesar que no es un funcionario ya, fue despedido en marzo del año pasado.

– ¿Quién es el funcionario?

– No le puedo decir el nombre porque él tiene que defenderse de las acusaciones en el tribunal.

– ¿Es la misma persona que hizo la deuda con el Sence?

– Sí, con el Sence tenía una deuda de 40 millones que al final se recuperaron equipos y bajó a 28. También el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte, pero esto también es un tema interno municipal, para que la gente entienda también, nosotros no teníamos acceso a esta información; yo tengo 190 solicitudes en diferentes temas y fue respondido el 29%, al igual que los otros concejales, me consta, Igor Carrasco, Patricia Boffa y Juan Carlos Sabaj hicieron presentaciones respecto a todos estos temas y nunca fueron contestadas, por lo tanto cuando la gente dice «no hicieron la pega los concejales», la hicimos, lo que pasa es que de la municipalidad depende del alcalde contestarlas y no nos contestaron.

– ¿Algún otro departamento en investigación?

– Hasta ahora no, no me ha llegado información, pero aquí en este cargo se saben muchas cosas que de otra manera como concejal no las sé.

– ¿Qué ha pasado con este concejal que estaba contratado como electricista?

– Está en investigación, estamos esperando la información, los procesos administrativos son lentos, no tan rápido como uno quisiera, pero esperamos que nos llegue la información.

– A un mes de haber asumido, ¿cuál es la situación administrativa y contable que tiene la municipalidad?

– No son muy buenas noticias, porque aquí hay un descontrol y no se lo asigno a Patricio Freire sino que a su equipo, porque el alcalde puede estar por omisión o conocimiento, pero yo creo que aquí por falta de conocimiento y omisión no tomó las medidas, y si las sabía mal por él porque no las tomó.

– Alcalde, ¿hay dolo en esta denuncia que se hace respecto a los funcionarios de la Dideco por doble boleta?

– Por supuesto, eso es estafa al Fisco, malversación.

– ¿No es un problema administrativo?

– No, es dolo, es una estafa al Fisco porque tú estás recibiendo dinero que no justificas, porque el programa puede ser muy bonito, el nombre puede ser muy bonito, y el pago puede estar en un papel escrito, que es válido, pero en la realidad eso no existe, es imbricar una falsedad de boleta ideológicamente falsa como se llaman.