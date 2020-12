Alcalde Freire debe seguir esperando decisión del Tricel si lo destituye o no

Ayer quedó pendiente el fallo:

En acuerdo, es decir lisa y llanamente pendiente, quedó la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en cuanto a la apelación presentada por el suspendido alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto.

La audiencia se realizó ayer durante la tarde. Los alegatos comenzaron tipo 18:30 horas, oportunidad en que la relatora dio a conocer los hechos de la causa.

Posteriormente vinieron los alegatos de los respectivos abogados Rodrigo Flores por parte del alcalde Freire Canto, y Carlos Durán por parte del concejal y actual alcalde suplente Christian Beals Campos.

Luego de los alegatos los ministros tomaron la decisión de dejar en acuerdo, es decir pendiente la resolución que definirá el futuro del alcalde Patricio Freire.

La sentencia se debería saber antes del 29 de diciembre del presente año.

Cabe mencionar que el principal punto que se tuvo en cuenta fue que el alcalde Patricio Freire Canto no destituyó a su administrador municipal Patricio González Núñez, en circunstancias que la votación del concejo así lo había acordado el día 20 de febrero del año 2018. La decisión del edil se basó en el informe del departamento jurídico del municipio que aseguró que el voto de Freire sí se contaba, lo que permitía rechazar la solicitud de destitución para el administrador. Con posterioridad dicha tesis fue desechada en instancias superiores del aparato judicial, lo que hizo que el alcalde Freire incurriera en abandono de deberes al no cursar la destitución.

Como se recordará, el día 12 de agosto informamos sobre el verdadero ‘terremoto político’ que causó la destitución del alcalde Freire por parte del TER, situación a la cual el mismo Freire indicó que apelaría porque él no tenía nada que ocultar, procedimiento que tomaría alrededor de un mes, se dijo en aquella oportunidad. No obstante, los meses se fueron sucediendo uno tras otro hasta llegar a diciembre y aún no se tiene una determinación del Tricel, que es el órgano que debe definir la situación legal del destituido alcalde.

Cabe destacar que junto con la destitución, el TER además lo condenó a cumplir 5 años sin poder ejercer ningún cargo público, por lo que la determinación del Tricel no sólo despejará la duda de si continúa o no como alcalde, sino además, lo más importante, si podrá o no presentarse como candidato para las municipales de abril de 2021.