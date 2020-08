Alcalde Patricio Freire reconoce que fue mal asesorado por su equipo jurídico

El suspendido edil no descarta realizar un ‘cambio de gabinete’ en caso de recuperar su cargo tras la apelación que presentará hoy al Tricel.

Ha sido la primera entrevista que ha dado a un medio local, en este caso a Radio Aconcagua, el alcalde Patricio Freire Canto, hoy removido de su cargo por un fallo del TER (Tribunal Electoral Regional) que además lo inhabilita por 5 años a ejercer algún cargo público.

Al iniciar la conversación de inmediato hace un mea culpa sobre la situación que está viviendo. Señala que en este proceso tiene a los mejores abogados que hay en Chile en derecho, y espera que hoy, pese a tener plazo hasta el jueves, poder entregar la apelación ante el Tricel. No sin antes en la conversación hacer un mea culpa:

«Yo hago un mea culpa porque no se entregaron todos los informes que correspondían, y eso según los abogados que en derecho son los mejores que hay en Chile, les dije que no… no se entregó toda la información, y hoy día se van a hacer los descargos, tenemos plazo hasta el jueves pero ya mañana (hoy) dejan todo presentado. Creo que vamos a salir súper bien, a uno le extraña mucho, pero esto es reiterativo… es reiterativo porque han entrado al juego sucio que yo no esperaba. Siempre pensé que podía tener alguna dificultad con algún concejal… yo creo que no tengo problemas con ningún concejal, pero hoy sí, es la forma de llegar a la alcaldía destruyendo imagen, porque detrás de un micrófono se pueden decir mil cosas, denostar a la persona… destruirla, destruir familias, destruir todo. En San Felipe nos conocemos todos, sabemos los valores que tenemos como seres humanos, la gente nos conoce de años. Yo no hice campaña cuando salí porque mi campaña fue de tres meses la primera vez, nunca me imaginé que la gente iba a tener confianza en mí, que iba a votar y felizmente sucedió que salí alcalde la primera vez y he hecho bien las cosas», reflexiona Patricio Freire.

VOTACIÓN PARA ESTACIONAMIENTOS

– Usted planteó que respecto a los estacionamientos no había sido bien asesorado jurídicamente, lo mismo con la situación del administrador Patricio González, también la falta de presentación de antecedentes al TER. ¿Ahí hay un problema definitivamente, que no está funcionando como necesita el alcalde de San Felipe?

– Faltaron antecedentes… bueno creo que son temas que hay que analizarlos, yo coincido con ellos e incluso en la votación que yo no debía haber votado, debía estar antes de entrar al concejo: «Esta votación a usted no le corresponde votar es decir no le corresponde», mi voto no tenía ninguna incidencia, la votación no la cambiaba, todo lo contrario, fue unánime y mi voto no tenía mayor trascendencia, entonces son temas.

DESTITUCIÓN DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL ES EL TEMA MÁS IMPORTANTE

En esa misma línea y siguiendo con la conversación, Freire reconoció que el tema más importante de toda la acusación dice relación con la destitución del administrador municipal Patricio González. En esta parte el alcalde Patricio Freire Canto indica que si a él le hubiera llegado una orden de la Contraloría, «que me dice a mí: ‘no, el alcalde no puede votar este tema y destitúyase al administrador’, yo pido la renuncia al administrador y este tema estaría aclarado. Felizmente aquí no hay dolo, no hay corrupción, no hay nada, nada, nada, porque he escuchado que se ha hablado de corrupción en el municipio de San Felipe, personas que tienen harto que desear en la ciudad donde todos nos conocemos, hay un maltrato incluso hacia mi persona, hacia mi familia, es decir no corresponde», indica.

PRESENTACIÓN DE RECURSOS

En la conversación con la emisora dijo que se va a presentar un recurso de reposición al TER, donde van a llevar documentos que fueron ingresados, entre ellos el pronunciamiento de la Contraloría para probar que él no se ve beneficiado con la aprobación de la ordenanza autorizando estacionamientos; «para nada, todo lo contrario, yo estoy beneficiando a terceros al votar a favor de esa ordenanza, estoy beneficiando que otras personas se pongan con estacionamientos», manifiesta.

ASESORES HAN PERJUDICADO SU IMAGEN

Consultado si sus asesores han perjudicado su imagen, dijo que cuando se tiene un equipo, se hacen proyectos y son positivos, porque «uno trabaja con estos asesores, salen proyectos de ciudad y yo sé que un contrato mal hecho en la parte jurídica es sumamente grave, y eso han trabajado, han trabajado bien en el desarrollo de esas defensas jurídicas, me refiero ante los proyectos, porque todo lo que se hace, aunque sea la pavimentación más chica, tiene que ir a jurídico con una relación y se tiene que firmar en la notaría, que en las partes sea beneficiado el municipio no la contraparte, y eso es lo que uno siempre realiza en la parte jurídica, salga la municipalidad beneficiada en cualquier escrito que salga de la oficina de jurídica. También a lo que se refiere a planificación, y son puestos de confianza, ahí también son grandes proyectos de ciudad y en el cual yo estoy ‘cateteando’: ‘Oye, ¿qué pasa?’, ustedes son tantos, son seis o son cinco, ¿y qué proyecto salió este mes?, ¿cuántos proyectos salieron este semestre o trimestre?, pero por favor apurémonos’. Y eso uno está ‘chicoteando’ el tema: ‘Oye, ¿por qué se demora tanto en salir el tema de por decir de las juntas de vecinos de La Troya?, quieren una sede comunitaria, ¿por qué no sale?, ¿qué pasó?’. ‘No, es que se enredó porque ahí funciona un jardín infantil y vamos a tenerles que hacer baños para los niños chicos’, es decir ya, pero ¿cuándo sale?, y son 14 sedes comunitarias nuevas, si hasta La Santita que esperó 40 años hoy día es una linda sede comunitaria junto con una multi cancha nueva. Hoy día son temas y que están detrás todos esos equipos, y creo que siempre es bueno que cuando uno lo está haciendo bien, a veces mantener los equipos, y si lo están haciendo mal, tiene que hacer cambios», manifestó Freire.

Se le preguntó si debido a toda esta situación que está viviendo, se produciría algún ‘cambio de gabinete’, es decir en su grupo de asesores más cercanos, señaló textual: «A lo mejor el cambio sí, yo creo que el cambio de gabinete… esperemos cuando salga la resolución del Tribunal Electoral, a lo mejor antes que yo asuma… a lo mejor podemos ver cambio de gabinete», señaló Freire.

Al finalizar reconoce que se ha puesto en el escenario que pierda. Al respecto manifestó lo siguiente: «Yo no soy una persona que trabajo en el mundo público, si me inhabilitan por cinco años o en un puesto que no pueda asumir puestos públicos, a mí me deja totalmente tranquilo, no tengo mayormente alguna visión en relación a eso», manifestó.

Importante recordar que el alcalde Patricio Frere Canto fue notificado de su remoción el día jueves 13 de agosto en horas de la tarde.