Alcalde Sergio Zamora acelera proyectos para ocupar mano de obra en Putaendo

Nuevo jefe comunal en Exclusiva con Diario El Trabajo:

Luego que a principios de enero de este año publicáramos en Diario El Trabajo una noticia en la que el alcalde de Putaendo Guillermo Reyes anunciaba su inminente renuncia al cargo, las semanas y meses pasaron con la presencia de un alcalde subrogante que debió enfrentarse a la inesperada emergencia sanitaria que hoy día nos ocupa, siendo hasta el pasado lunes 13 de julio cuando el Concejo Municipal eligió como Alcalde Suplente de la comuna de Putaendo al experimentado y conocido concejal Sergio Alberto Zamora Muñoz, y con quien este miércoles sostuvimos una entrevista inicial para conocer más de cerca a quien es conocido como ‘El Concejal del Pueblo’.

‘CONCEJAL DEL PUEBLO’

Antes de iniciar con esta amena entrevista, consideramos importante informar a nuestros lectores que Zamora Muñoz tiene 74 años de edad, nacido y criado en Putaendo, hijo del obrero de la construcción Próspero Zamora y la funcionaria del sector salud Rebeca Muñoz, es el menor de tres hermanos y toda su infancia primera la vivió en Calle Brasil.

– ¿Cómo ha sido su trayectoria laboral en su vida?

– Desde muy pequeños mis hermanos y yo tuvimos que salir a atrabajar con nuestro padre, para así poder aportar ingresos al hogar, ya que nuestra condición económica no era muy acomodada. Hace 51 años me casé con mi actual esposa Berta Lazcano, tenemos dos hijas y cuatro nietos. En 1965 ingresé al Servicio de Salud como paramédico en el Hospital Broncopulmonar de Putaendo (actual psiquiátrico). Pasado algún tiempo me trasladé al Hospital San Antonio, ahí laboré como técnico paramédico durante 47 años más, antes de mi retiro.

– ¿Cómo ha sido su relación con las Fuerzas Vivas de la comuna?

– Considero que muy buenas han sido mis relaciones con los vecinos. Con mi experiencia en el sistema de Salud, mi vocación siempre estuvo ligada a procurar el bienestar de las personas, lo que me permitió también desarrollarme como dirigente vecinal durante 20 años en El Llano. Ahí con mis vecinos logramos ejecutar bastantes proyectos para el bien común.

– ¿Desde hace cuántos años eres concejal de Putaendo?

– En 2009 surgió la necesidad de ayudar desde otra trinchera a la gente de mi comuna, me presenté a candidato como concejal y obtuve una excelente votación, cargo que he desempeñado hasta la fecha, o sea, llevo ya tres periodos.

– ¿Ha encontrado difícil su labor como alcalde en estos primeros días?

– No han sido fáciles estos primeros días, pues es muy distinto ser concejal a ser la primera autoridad. De igual forma me siento muy a gusto y sé que lo haré con mi equipo de trabajo de la mejor forma, con todo el cariño y amor de nuestros funcionarios municipales, así que creo que vamos por buen camino.

– ¿Hasta cuándo rige el periodo que usted será alcalde suplente de la comuna?

– Bueno, ese lapso es algo que no lo tenemos muy claro aún, pues será hasta que el alcalde elegido popularmente presente su renuncia oficial al cargo, eso lo verá él con su familia y yo estoy para servir a la comunidad.

– ¿Significa entonces que el Municipio está pagando dietas o salarios a dos alcaldes en este momento?

– No, no no, ya se hizo la presentación a la Contraloría porque aunque ya se anunció en la prensa de la renuncia del alcalde Guillermo Reyes, nosotros sin embargo nos regimos por la Contraloría. Hoy día estamos en ese proceso y no se pagará la asignación a don Guillermo, porque podemos cometer alguna ilegalidad y después para recuperar esos fondos que son de todos los chilenos nos costaría hacer un juicio y mejor preferimos cuidarnos en salud.

– ¿Qué le falta a Putaendo como ciudad o como comuna para que pueda seguir creciendo?

– Estamos empeñados en crecer, en las cuentas financieras estamos en perfecto estado, en la batería de proyectos estamos agilizando la parte Secplac donde están a full trabajando para poder lograr sacar los proyectos que tenemos ahí en la parrilla de largada para poder tener más mano de obra local en la comuna. Hemos pedido a las empresas que tengan el mayor porcentaje de mano de obra local para aprovechar la mano de obra que está cesante. También tenemos en Carpeta las plantas de tratamiento del sector rural. En Putaendo todo el mundo rural no tiene alcantarillado y eso en los tiempos que estamos viviendo es un pecado, porque estas aguas son absorbidas por las napas subterráneas. Estamos en eso y ya tenemos financiamiento para proyectos en sectores como Guzmanes y otros sectores en la comuna, viene el alcantarillado de Las Coimas que está ya en las últimas revisiones finales para licitar.

– ¿Cómo están ustedes con el tema del Estadio Municipal?

– Ese es otro tema que también estamos manejando, son alrededor de 3.500 millones de pesos, ese proyecto lo tenemos aún con algunas observaciones al Macro del proyecto.

Roberto González Short