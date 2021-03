Ambulantes aseguran que ex dirigentes se fueron por ‘mala convivencia’

Ellas dicen que por haber grabado video de Beals:

Un serio conflicto interno entre los ambulantes instalados en la terraza de la Plaza de Armas de San Felipe es el que se viene viviendo entre ellos, luego que la directiva del grupo fuera expulsada de sus cargos por los demás socios. La versión de las dos mujeres expulsadas es que se debió a presiones del Municipio, ya que ambas fueron quienes grabaron los polémicos videos donde aparece el alcalde Christian Beals agrediendo a una persona.

No obstante lo anterior, y como una forma de desmentir a las comerciantes afectadas, los actuales dirigentes de los ambulantes pidieron la palabra para asegurar que ambas mujeres fueron desvinculadas por su mala gestión y mala convivencia, una de ellas en enero y la otra en marzo, unos cinco días después que se viralizara el video.

Hoy publicamos ambas versiones.

VERSIÓN AMBULANTES

Quien primero se tomó la palabra es Ricardo Herrera, vocero del grupo de los ambulantes La Terraza, quien en primer lugar pidió aclarar la situación que ellos actualmente viven: «Nosotros quisimos hablar con Diario El Trabajo explicando esta situación desde el principio, Marcela Cortez y Gabriela Martínez eran de la directiva, cuando terminó el decreto o plazo que teníamos del 31 de diciembre de 2020, y se tomó entre todos los compañeros la decisión de cambiar la directiva porque pensamos que lo habían hecho mal, y entonces democráticamente los cambiamos. Una vez hecho el cambio de directiva, ellas empezaron a atosigar a la gente, a nuestros compañeros comerciantes, a sacar fotos y una pila de cosas; o sea, a llevar un mal vivir y con un mal comportamiento (…) Ahora Marcela alega que fuimos malos con ella, pero cuando ella estaba, ella tenía cuatro puestos, eso era sumamente aprovechador. Cuatro puestos en una feria de 33 personas… le faltó poner al gato (…) Quiero aclarar que nosotros no tenemos que ver con la Municipalidad, al contrario, nosotros vamos a pedir permiso y allá nos dicen que lo que nosotros decidamos es entre nosotros mismos», comentó Herrera.

– ¿Qué pasó con el tema de los videos?, pues Gabriela y Marcela aseguran que fueron expulsadas del grupo de comerciantes por haber grabado esos vídeos del alcalde (S) dando cachetadas a una persona.

– El video que se ve mostrado de arriba lo grabó Marcela Cortez, el que se ve grabado de abajo lo grabó Gabriela Martínez, ahora que digan que no, que se les perdió justamente el teléfono, que se lo robaron, para publicar los videos; eso es mentira. A mí me da lo mismo lo que hayan hecho con los videos, por lo que yo sé se los vendieron a una tercera persona (…) Ellas reclaman que nosotros las echamos por esos videos, nosotros las echamos por su mala convivencia, nosotros somos 33 comerciantes y de ellos votaron 22 a favor de que se fueran. Por ahora no quedan cupos, pero los comerciantes que lleguen van quedando en una lista de espera.

ELLAS RESPONDEN

Diario El Trabajo contactó a las dos comerciantes expulsadas del grupo ambulantes Terraza, Gabriela Martínez y Marcela Cortez. Fue Marcela quien habló por las dos: «La verdad es que sí, fuimos sacadas de la directiva, pero no fue así como dice el señor Ricardo Herrera, no fue por mala gestión, fue por mala clase de ellos, pues esperaron a que yo no estuviese en la ciudad, esperaron que yo entregara los libros a la señorita Jacqueline Lemus (actual tesorera) y hacer la chanchada. Yo entregué los libros a ella y me fui de vacaciones, creo que me hicieron un favor con sacarme de la directiva pues pasé mucha rabia con ellos», comentó Cortez.

– ¿Qué pasó con los vídeos?, ustedes han dicho que fueron expulsadas por grabar esos videos.

– Sí, yo grabé el video corto donde un funcionario me dice ‘no grabes más y borra eso’, ese video lo grabé yo cuando don Christian Beals le pega los ‘charchazos’ al argentino, ahora si me culpan de subir el video, eso no es cierto.

– ¿Qué pasó después que el video estuvo en Internet?

– Después que se subieron los videos, ellos (los ambulantes) recibieron un llamado o presión por parte de un funcionario municipal, la directiva de la terraza fue presionada para que me echaran a mí del grupo (…) yo creo que es injusto que me echaran del grupo por grabar un video.

– Los ambulantes señalan que usted tenía cuatro puestos en la terraza, ¿es eso verdad?

– Ellos aseguran que yo tenía cuatro puestos, pero no es así, esos puestos eran de hijas mías, son totalmente aparte, cada una con Ficha K aparte, mi hija mayor es casada y tiene hijos, ella también necesita mantenerse, la menor es madre soltera, y el otro puesto es de mi pololo.

– ¿Se menciona también que usted fue desvinculada del grupo por mala gestión con dineros?

– Yo cuando entregué los libros se los entregué a Jacqueline Lemus, con todo saldado y ahí estaba todo lo que era boletas y los gastos, entonces no sé de qué están hablando, y lo que quedó de ahí se pagó luz y todo quedó claro.

