Amigas de comerciante fallecida organizan rifa para costear gastos fúnebres

Isabel Marín murió atropellada en un accidente de tránsito ocurrido en Villarrica, hasta donde había viajado temporalmente por un empleo.

Definitivamente el ‘Que En Paz Descanse’ (QEPD) no se ha podido lograr con la muerte de Isabel Marín, conocida comerciante que murió atropellada en Villarrica cuando se iba a su casa. Decimos esto porque simplemente no puede descansar en paz. Ahora sus dos amigas Johana y Carla, junto a su hijo están organizando una rifa con la idea de poder bajar los costos del funeral de Isabel Marín.

Carla Cortés, una de las amigas y organizadora de esta rifa, señaló que pese a no saber el valor total del gasto, sí están organizando la rifa: «Eso lo debe saber su hijo porque es él quien tiene la deuda, pero cuánto es no lo sabemos, pero sí la intención de nosotras con Johanna es poder vender los números de la rifa, poder ayudar a bajar la deuda en el sentido de bajar en algo o también pensamos en arreglarle la sepultura en el cementerio, porque hasta ahora ya que se cumple un mes de su partida, todavía está igual, entonces no queremos que siga así, queremos arreglarla y ponerle un lugar bonito, que esté lindo», dice.

Explicó que luego de que surgiera la idea, fueron a hablar con los comerciantes ambulantes del centro, porque Isabel Marín era muy querida; «muchos comerciantes nos apoyaron, se podría decir casi todo el comerciante que pillamos en el centro, nos apoyó con las mismas cosas que venden en la calle. Como ambulantes nos apoyaron, nos donaron y esos son los premios… todos los premios que están en la rifa son donados, hubo algunos que no podían donar, pero donaron no sé, 500, 300, 1.000, 2.000 pesos, pero no fue tanta la cantidad que se juntó en dinero, pero con eso que se juntó también se va a comprar un premio que de hecho es la torta con una bebida, eso es con la plata que se reunió en este momento», indicó Carla Cortés.

Al margen de lo anterior, los comerciantes donaron una cantidad de 24 premios. Es por eso que se manifestaron agradecidas de todo el comercio de San Felipe, por el apoyo que han dado a esta actividad: «Todos querían a Isabel. Isabel era una mujer muy querida en San Felipe por los comerciantes», señaló su amiga Carla.

Todos los comerciantes del centro llevan consigo una rifa cuyo número tiene un valor de 500 pesos y son 24 premios.

Los números también se están vendiendo frente al ‘A Cuenta’ ubicado en la avenida Maipú. Lugar donde también el día viernes 21 de agosto se va a realizar el sorteo.