Locatarios del Mercado Municipal piden mayor vigilancia policial

Ya comenzaron a funcionar las fuentes de soda atendiendo público en el local.

Desde inicio de esta semana comenzaron a funcionar las fuentes de soda en el Mercado Municipal de San Felipe en forma presencial, manteniendo todas las medidas de protocolo contra el coronavirus. Específicamente dos fueron las que pudimos ver, junto con otros locales que ofrecen distintos productos.

El presidente de los locatarios, Ricardo Caro, dijo a nuestro medio que están tratando de hacer algo por la vida debido a lo complejo que ha sido la situación económica durante todo este periodo de pandemia.

– ¿Se sobrevivió a la pandemia?

– Sí, gracias a Dios empezaron trabajando cuatro locales. Se había cortado cierta parte del mercado que no podía pasar gente, pero después cuando se pudo abrir ya retomamos los otros locales, a excepción de las fuentes de soda que no podían atender gente. Ahora gracias a Dios tenemos dos fuentes de soda abiertas, eso nos lleva a nosotros a tener más recursos por gastos comunes para ir arreglando este mercado, porque nosotros no recibimos ayuda ni de la municipalidad ni de nadie, los mismos locatarios vamos arreglando con lo poco y nada que nos va quedando nuestro ícono… el orgullo de San Felipe, porque cuando uno va a una ciudad lo primero que pregunta es ¿dónde está el mercado? Nosotros, como sabe la gente, este mercado nosotros lo compramos a la municipalidad, pero le dejamos el nombre como Mercado Municipal de San Felipe, porque fue un bonito gesto que le hicimos a don Jaime Amar porque él fue el gestor de todo esto.

Reconoce que está contento por la vuelta al funcionamiento de las Fuentes de Soda, porque «trae gente, se ve más lleno el mercado, antes andaba gente, uno conversaba y retumbaba aquí, al haber más gente ya no pasa eso», señaló Caro.

Sobre los horarios de atención al público, indicó que es continuado y termina a las 7 de la tarde; «después se cierra porque en la relojería ‘Alex’, un joven estando ahí el caballero, con una piedra le pegó y sacó unos relojes, entonces nosotros estamos requiriendo solamente ayuda de Carabineros, que se vengan a dar unas vueltas de vez en cuando, no solamente cuando tienen que arreglar los cinturones que vienen aquí al local, sino que de vez en cuando se peguen sus dos rondas diarias», señaló Ricardo Caro.

Comentó que van a armar el arbolito de Pascua para que haya ambiente, «porque ya la gente no va a comprar como antiguamente, que se veía lleno este mercado, a las 10 de la mañana en diciembre no se podía caminar, pero nunca vamos a conocer el mercado como lo conocimos, no creo que en el resto de mi vida lo vaya a ver como antes. Pero sí puedo invitar a toda nuestra clientela que vengan, aquí es tranquilo, tenemos nuestros ventiladores, ya los vamos a echar a andar, es fresquito y se ven cosas que afuera no se ven. Gracias a Dios que no hay tanto comerciante (ambulante), porque cuando se arrancaban de Carabineros se venían a fondear acá. Entonces esto a nosotros nos ha ayudado mucho, con esto de la apertura de las fuentes de soda puede llegar gente sin mascarilla, claro se puede tomar y después colocarse su mascarilla porque a la hora que tenemos un contagiado vamos a tener que devolvernos todos, entonces ahí las fuentes de soda no serían un aporte. Pero sí lo pueden hacer mientras la gente mantenga la distancia, cierto horario, porque no puede estar ya más de cierta cerveza, hay gente que se instalaba toda la tarde con una cerveza, ahora no creo que puedan estar más de una hora… dos horas, no estoy seguro. Nosotros tratamos que aquí en el mercado esté todo tranquilo», manifestó el presidente Ricardo Caro.

Pronto van a tener otro horario que comenzará a regir desde el 1 de diciembre y se va a extender hasta las 20:00 horas.