Asaltan con arma blanca al conocido vendedor ambulante ‘Tres por 100’

Le quitaron toda la mercadería y dinero del IFE:

Un acto que perfectamente se puede calificar como cobarde fue el que sufrió ‘Tres por Cien’, conocido vendedor ambulante de dulces en el centro de San Felipe, a quien al menos tres sujetos lo asaltaron el miércoles en la noche cuando se dirigía a su ruco ubicado, por lo que tenemos entendido, en calle Abraham Ahumada.

Incluso le lanzaron cortes con un arma blanca que según él logró esquivar. De todas maneras, las huellas quedaron impresas en su chaqueta, al costado derecho y en la manga del lado izquierdo. Dice que le robaron toda su mercadería que había logrado comprar con el IFE, además dinero en efectivo, una suma de 70 mil pesos.

Estábamos en la plaza cuando nos contó el lamentable hecho que le había sucedido. Pero es increíble su reflexión, pese a haber perdido todo su dinero, lo que más agradecía era que estaba vivo.

– ¿Lo asaltaron anoche?

– Sí señor, a las diez y media, llegando a la Alameda, me ‘cogotearon’ y aquí estoy… sin nada.

– ¿Cómo fue?

– Harto, hasta mis ojos tengo hinchados, me voltearon y me tiraron un tajo, menos mal que salté, eso y de ahí me fui nomás, los ‘hueones’ se llevaron todo y nada más.

– ¿Qué le robaron?

– Mi bandeja con dulces, esta es nueva la que ando trayendo.

– ¿Dinero en efectivo me decía?

– Sí, como 70 lucas y eso.

– ¿Habías recibido un bono IFE?

– El bono que había recibido, el IFE.

– ¿Cuántos eran más o menos?

– Eran como tres y una mujer que había en la esquina?

Cuenta que el lugar donde lo asaltaron se ubica en la intersección de la Avenida Chacabuco con Abraham Ahumada aproximadamente. Porque él vive por esta última arteria hacia abajo, es decir al norte.

– ¿Cómo se siente con esto?

– Ja ja, ¿usted cree que yo voy a reírme?, me siento amargado porque me robaron mi mercadería, me dejaron a manos cruzadas. ¿Ahora con qué lleno mi bandeja?

– ¿Le sacaron toda la plata, la inversión que tenía?

– Todo, todo, todo… Da rabia, pero me siento feliz porque estoy vivo, lo más importante es que estoy vivo.

Quizás muchos pensarán que iba ebrio, pero aunque hubiese sido así, de todas formas nadie merece vivir una situación como esta.

Después de conversar con nosotros, le comenta a unas personas que fue la noche de este miércoles que fue asaltado.