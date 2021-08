Asegura que por participar en riña lo condenaron por Robo con Violencia

Joven dice ser víctima de un mal proceso judicial:

Un reclamo de carácter personal es el que hizo el joven Juan Pablo Valdés en nuestra Sala de Redacción la tarde de este miércoles. El joven asegura que esta semana él fue hallado culpable en un tribunal de San Felipe por el delito de Robo con Violencia, a raíz de un confuso incidente ocurrido hace dos años, cuando él sufría con sus adicciones personales y vivía en condición de calle en nuestra comuna.

Según Valdés, él recuerda que estando muy ebrio se vio involucrado en una pelea callejera con otro individuo, lo que terminó en ambos protagonistas con heridas. La otra persona terminó en Urgencias del Hospital San Camilo, y él detenido bajo el cargo de Robo con Violencia, lo que lo llevó a prisión, debiendo pagar una suma de dinero para recuperar su libertad de manera provisoria.

De acuerdo a lo que explicó Juan Pablo, él es inocente y sostiene que su contraparte de alguna manera mantiene contacto con él por medio de WhatsApp, y que la supuesta víctima le asegura que la Fiscalía lo ha presionado para que él atestigüe en su contra. En pocos días él será condenado y teme que lo metan preso, por eso quiso denunciar su situación, pues también sostiene que su abogado no lo defendió como corresponde durante las audiencias, razón por la cual está buscando un abogado que lo ayude a anular el juicio y asi obtener una verdadera defensa.

«Esta persona, mi contraparte, me dijo hace dos días que a él prácticamente lo estaban obligando el fiscal a ir a juicio a declarar en mi contra (…) Yo pienso que el señor fiscal fue y lo presionó al joven, y si no es así, el joven está mintiendo, asumo que el fiscal está presionando al testigo», sostiene Valdés.

VÍCTIMA Y VICTIMARIO SE CONOCEN

Juan Pablo también sostiene que él y quien ahora lo hundió con su testimonio ante el juez, ya se conocen y que regularmente hablan por teléfono y que hasta trabajo le ha ofrecido la otra persona. «Yo trabajaba cuidando autos para mis gastos, una mañana de diciembre de 2019 yo me dirigía hacia mi casa, donde vive mi madre, mi abuela que vive en la galería del cerro, me dirigía por Miraflores cuando empiezo a escuchar palabras obscenas hacia mi persona, ahí empezó el problema, terminamos en una pelea a golpes, me golpeó en la cara, ambos nos dimos de golpes, yo lo agredí creo que con un gollete, yo le golpeé quizás tome algún gollete tomé algo y le golpeé en su lado izquierdo de su sien, para que él me pudiera soltar (…) Luego de unos minutos él llegó a Urgencias, yo llegué preocupado por sus heridas, nos vimos, nos gritamos cosas y cuando salí de Urgencias, me detuvieron los carabineros indicándome que me detenían por el cargo de Robo con Violencia, y reportaron en su informe, que me habían detenido en la cancha de tenis con un celular robado, lo que no es cierto (…) Yo quiero divulgar que esto fue producto de una riña, que él la inició, que yo por estar en estado etílico estaba en situación de calle, y ahora esta supuesta víctima dice que lo están obligando a testificar contra mí, siendo que él y yo hemos hablado y ambos sabemos que nunca hubo robo, entonces prácticamente yo con él teníamos conversaciones en Messenger como amigo y en Facebook, él incluso me invitaba a ir a trabajar, que me fuera con él, entonces él me dice que prácticamente lo estaba obligando el fiscal a ir al juicio a declarar», comenta Juan Pablo Valdés.

Roberto González Short