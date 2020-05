Aseguran que hijo de dueña de casa originó incendio en Villa Yevide

Este viernes en la tarde se produjo un incendio estructural como lo denomina Bomberos, que no es otra cosa que el incendio de un inmueble, en las cercanías de Villa Yevide. Donde se acusa al hijo de la propietaria del inmueble ser el causante del siniestro, que dejó totalmente consumida la vivienda.

Así se desprende de las declaraciones vertidas ese mismo día y lugar por el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera Lillo.

«El hijo le prendió fuego a la vivienda, acá en este momento se está haciendo una búsqueda esforzada al interior en busca de la mamá que estaba dentro de la casa, afortunadamente no hemos tenido novedades, pero los primeros antecedentes que tenemos es que el hijo le prendió fuego a la vivienda, no sabemos en qué condiciones está el hijo, esos son los antecedentes que tenemos acá de los vecinos, estamos trabajando rápidamente esperando que la señora no esté adentro de la vivienda», dijo Herrera

El oficial lamentó que a la llegada de la primera máquina ya la vivienda estaba consumida por el fuego. Ignorando qué tipo de acelerante le inyectaron a la casa para que este avanzara tan rápidamente. Herrera Lillo denunció el actuar violento de un sujeto que vive en las cercanías, el cual ingresó a ver a la dueña de la casa y luego se enfrentó con personal de Bomberos e incluso lanzó algunos puñetazos, siendo de todas maneras reducido y sacado posteriormente por Carabineros. Del hijo de la propietaria no se supo nada en ese momento, presumiendo que arrancó del lugar. Todos los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público.