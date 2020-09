Atacan a sus hijos y roban especies a extrabajadora de empresa de aseo

Exbarrendera de la basura denunció despido injustificado y no pago de bono algunas semanas atrás, y cree que esa denuncia pudo tener algo que ver con el ataque sufrido.

Le llueve sobre mojado a María Mella, mujer que en su momento denunció haber sido despedida injustificadamente de la empresa de aseo Veolia, e inclusive alegó que su bono entregado por el gobierno a los trabajadores de la basura no le fue pagado, pese a haber sido despedida el día 26 de diciembre.

En esta ocasión la visitó la delincuencia porque este día lunes en la tarde un grupo de sujetos visitó su casa, agrediendo a su hija e hijo, junto con ello provocar daños y robar especies, entre ellas un televisor y un celular.

En su relato nos señala lo siguiente: «Fueron a mi casa, le pegaron a mi hijo, lo lastimaron, le iban a disparar, dispararon balazos, fueron cuatro personas, lo pusieron sobre la cama y le pegaron con un fierro, ahí tengo el fierro en la casa… Lo lastimaron y le pegaron a mi hija, le robaron la tele, me robaron un teléfono que me había costado comprarlo. Para mí que es venganza por las cosas que dije yo de la empresa donde trabajaba, porque cómo si yo no tengo problemas con la justicia y mis hijos tampoco, somos personas limpias, no sé por qué tanta desgracia. Ahora por favor las personas que me tengan mis cosas que me las entreguen porque me costó comprarlas, y que me estén robando, a una pobre que le cuesta ganarse las moneditas», dice María.

– ¿Cuándo fue esto señora María?

– Ayer (lunes), cerca de las cuatro. Yo salí de la ‘pega’ a las tres y media, como diez para las cuatro pasó, fueron tres minutos que los ‘huevones’ hicieron la embarrá en la casa y querían puro matar a mi hijo, lo dejaron lastimado entero… entero, así es que por favor no lo hagan más, quiero vivir tranquila y en paz. Ahora sí es venganza señor Molina no lo haga… no lo haga porque eso es muy malo, porque usted sabe lo que me hicieron a mí entonces no tiene nadie que venir a jugar con la suerte de las personas.

– ¿Cómo está su hijo?

– Está mal, está adolorido y doy gracias a Dios que no me lo mataron, y a mi hija lastimada, imagínese a mi hija nunca le había pegado yo y ahora está golpeada, la patearon en el suelo, la casa está dado vuelta, los carabineros tienen las fotos de todo el daño que me hicieron… todo el daño. ‘Puta’ si le iban a pegar a mi hijo, para qué me robaron más encima… no sean malos.

– ¿Dónde vive usted?

– En la Julián Gumier, ojala no me salga gente porque doy esta entrevista porque todos estos se vengan.

– ¿Usted piensa que fue porque lo denunció públicamente?

– Sí, eso pienso, porque si yo no tengo problemas con la justicia, mis hijos tampoco, yo creo que es venganza porque no me quieren devolver mi plata que me robaron y claro para callarme la boca mandan a hacerme daño a la casa. Yo creo que eso debe ser… estoy segura que es eso, porque así la gente mala con eso se venga, en todas partes hay gente mala, así es que por favor no lo hagan más, devuélvanme mis cosas que me costaron… eso no más.

Consultado al respecto Claudio Molina, el aludido por la afectada, descartó completamente esta situación, señalando que no tiene nada que ver con lo sucedido a María Mella.

Sus hijos tienen 27 y 19 años de edad. Cabe destacar que las fotos de sus hijos están autorizadas por la afectada.