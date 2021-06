Atropellan a peatón que cruzó sorpresivamente la calzada en paso no autorizado

Una persona fue atropellada por un taxi básico que se dirigía desde San Felipe a Putaendo, resultando con lesiones graves, debiendo ser trasladado hasta el Hospital San Camilo donde hasta el cierre de esta edición permanecía internado.

El accidente se produjo ayer pasado el mediodía en la Ruta E-71, a la altura del Motel El Bosque. Se trata de un ciudadano haitiano de unos 30 años aproximadamente, que según lo indicado por Carabineros de la SIAT, cruzó la calzada en un lugar no habilitado para hacerlo.

En el sitio del suceso se constituyeron los organismos de emergencia junto con personal de la SIAT, en este caso a cargo del teniente Maximiliano Muñoz, quien dijo a nuestro medio que a eso de las 13:00 horas se recibe un llamado a esa unidad especializada con la finalidad de investigar un accidente del tipo atropello con un lesionado grave en la comuna de Putaendo; «una vez en el lugar se procedió a realizar la investigación del accidente, donde en una vía rural, con una pista de circulación por sentido, el cual no tenía el lugar donde se efectuara el tránsito del peatón en una zona segura, por ende se procedió a hacer un levantamiento de testigos, igual de cámaras de vigilancia que se encontraban en el interior, la toma de declaraciones, un peritaje mecánico, levantamiento planimétrico del lugar del accidente, pudiendo establecer cómo ocurren los hechos», señaló el oficial.

– Respecto a eso mismo, ¿qué se puede decir sobre la dinámica más o menos de los hechos?

– Se plantea a primera vista, de que efectivamente en el lugar no se encuentran pasos peatonales próximos al lugar del accidente, por ende el peatón efectúa este cruce de calzada por un lugar no habilitado, no pudiendo realizarlo toda vez que no se encuentra autorizado este cruce, siendo atropellado el peatón.

Sobre el auto dijo que se trataba de un taxi básico que se encontraba trabajando desde San Felipe hacia Putaendo.

En cuanto al peatón herido, señaló que en un momento se encontró en riesgo vital, pero se logró estabilizar gracias al personal de salud: «Luego de lo anterior se ha mantenido estable, fuera de riesgo vital, sin embargo, la información más actualizada la tendría personal de salud, pero hasta el momento eso se mantendría como información por parte del perito», señaló el teniente Muñoz.

– Decían que se trataba de un ciudadano haitiano, ¿eso es efectivo?

– Sí, efectivamente un ciudadano haitiano, el cual trabajaba en una residencia cercana al lugar del accidente.

El teniente Maximiliano Muñoz reiteró las recomendaciones para evitar este tipo de accidentes, señalando que siempre se deben tomar las precauciones y ver bien por donde van a cruzar, «ya que en estos caminos rurales muchas veces no hay pasos peatonales, no obstante, tienen que eliminar toda posibilidad de riesgo al efectuar este cruce de la calzada», indicó.

Desde el Hospital San Camilo señalaron que la persona hasta eso de las 15:10 horas permanecía hospitalizada.