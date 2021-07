Bomberos solicita al Municipio agilizar obras del nuevo cuartel en Curimón para poder brindar mejor y oportuno servicio a los habitantes del sector:

Un espectacular y aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles, alrededor de las 00:40 horas, cuando un vehículo liviano que venía de Los Andes hacia San Felipe se estrelló contra una vivienda a la altura de Fundo La Peña en el sector de Curimón. Este incidente generó que el vehículo volcara de campana y se incendiara por completo en cuestión de minutos. Cabe destacar que el conductor del auto no se encontraba en su interior al momento que las unidades QR-3 y B-4 llegaran al lugar del percance.

PÉRDIDAS TOTALES

Diario El Trabajo habló con el comandante de Bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera Lillo, quien nos brindó su reporte oficial: «Bueno, la madrugada de este miércoles hubo un accidente vehicular en el sector de Fundo La Peña en Curimón, un auto se volcó y posteriormente se empezó a incendiar. A la llegada de la primera unidad de rescate el vehículo ya estaba en su totalidad 100% consumido por el fuego. Se tenía la preocupación de que en el interior se encontraba alguien, afortunadamente no había ninguna persona al interior del vehículo. La preocupación era también por el riesgo de que se empezara a incendiar la casa cercana al auto en llamas, así que se despacharon otras dos unidades de emergencia, no encontrándose tampoco el conductor en el lugar. Posteriormente nos avisan que había una persona lesionada a unos aproximadamente 50 metros más arriba, donde se tuvo que movilizar a esta persona pues tenía lesiones, no de gravedad, pero sí de consideración. Fue atendida por personal del SAMU que también se acercó al lugar, y fue trasladado hacia el hospital (…) En cuanto a la vivienda, afortunadamente no sufrió ningún daño estructural, se pudo controlar el fuego rápidamente para poder evitar que se quemara el costado de la casa donde hay un pastizal, afortunadamente no registró ningún daño», comentó el comandante.

– Pareciera que Bomberos está llegando muy ajustado de tiempo a esas emergencias en el sector Curimón y San Rafael, ¿por qué ocurre eso?

– Lo que pasa es que realmente Bomberos y los vecinos necesitan una solución pronto, solicito a la nueva administración del Municipio por el cuartel nuevo. Yo creo que es importante porque si tuviéramos ese cuartel, la verdad es que pucha que hace falta, y así tuviéramos realmente la unidad y el cuartelero que corresponda para poder prestar buenos servicios en el sector de Curimón.

Roberto González Short