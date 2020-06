Ayer sepultaron al vecino más longevo de la localidad de Reinoso en Catemu

Tenía 77 años de casado:

El año pasado compartimos con nuestros lectores aquella hermosa historia de amor, una en la que dimos a conocer a un matrimonio de la comunidad de Reinoso, en Catemu, quienes llevan 78 años de vida matrimonial. Hablamos de don Alfredo Espinosa Espinosa (96) y su fiel compañera Olga Orellana Moraga (95). Pues bien, hoy sin embargo tenemos que informar que don Alfredo Espinosa ha fallecido, su vida se fue apagando poco a poco y murió la tarde de ayer miércoles.

En esta oportunidad queremos también compartir con nuestros lectores un extracto de la entrevista que nos concedió en 2019 su esposa Olga, cuando celebrara su 77º aniversario de bodas.

«Nosotros éramos amigos desde que estábamos en la escuela, ahí nos conocimos. Fuimos creciendo y cuando ya teníamos como 16 y 17 años, pues nos pillaron, y al tiro nos obligaron a casarnos. Yo era la que más contenta estaba (…) Llegaron los hijos pronto, él siempre fue agricultor, y a mí no me quedaba más que criar guaguas, no tuve tiempo para nada más, criar guaguas, tuve trece hijos, tres ya fallecieron (…) Nuestra vida fue dura, siempre nos hemos amado mucho, hicimos todo lo que debíamos para no separarnos nunca, mi esposo ha sido amoroso, muy responsable, y ahora con tanta descendencia tenemos tiempo para descansar, nuestros hijos nos cuidan muy bien, siento que hemos tenido una buena vida y doy gracias a Dios por tantos regalos recibidos», indicó Olga en aquel momento.

SE FUE TRANQUILO

La muerte de don Alfredo fue tranquila, de la manera más tranquila posible, su ahora viuda doña Olga, sintió su partida y expresó su angustia a la familia. El velatorio de este querido vecino se realizó ayer en Reinoso de Catemu, un pueblito pequeño de gente trabajadora. Sus funerales también se oficiaron ayer en horas de la tarde, pasando sus restos mortales al Cementerio Parroquial de la comuna en Santa Margarita.

Según el recuento que esta enorme familia hizo para dar cuenta en esta entrevista, sus hijos reportan 33 nietos, 48 bisnietos y seis tataranietos. Todo el personal gerencial, administrativo y periodístico de Diario El Trabajo nos unimos al sentimiento de Pérdida de esta extensa familia aconcagüina. Descansa en Paz Alfredo Espinosa Espinosa.

Roberto González Short