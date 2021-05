Bomberos de San Felipe cuenta con tres mil nuevos socios cooperadores

Tras término de campaña:

Tres mil nuevos socios fue lo que captó la campaña de Bomberos de San Felipe que terminó este 30 de abril. Una cifra que fue calificada como bastante bien por las máximas autoridades del voluntariado. Así se desprende de las declaraciones emitidas por la secretaria del cuerpo de bomberos, Kissia Cádiz.

«Bastante bien, agradeciendo a la comunidad a pesar de la pandemia nos cooperó bastante. Nosotros teníamos una meta si ustedes recuerdan en el año 2016 cuando partimos con esta campaña. Nuestra meta era juntar cinco mil socios, lo cual a la fecha no se había logrado. A raíz de la pandemia bajó la cantidad de socios y con el relanzamiento que hicimos este año logramos nuevamente llegar a los tres mil socios que es bastante bueno para nosotros.

– ¿O sea hoy día tienen tres mil socios nuevos?

– Exactamente.

– ¿El promedio de las donaciones?, me acuerdo que el superintendente David Guajardo hablaba de unos tres mil pesos más o menos.

– Claro, el promedio mensual que en este caso se le descuenta a los socios vía tarjeta, distintos tipos de tarjetas, cuentas corrientes, tarjetas de débito o las tarjetas de las casas comerciales, es un aproximado de tres mil pesos. Hoy en día nosotros con la campaña sacando el cálculo de los mandatos que son rechazados por diferentes situaciones, esto pasa y es muy común o muchas veces cuando las personas no tienen plata en las tarjetas, por ende no se puede realizar el cobro, deberían estar ingresándonos entre 5 a 6 millones de pesos todos los meses, contabilizando lo que yo le digo en que la gente tenga la plata en la tarjeta, en que se pueda hacer el cobro correspondiente, que eso lo hacen los bancos, pero un aproximado son 5 a 6 millones de pesos que deberían estar entrándonos.

Recalca que si un mes no es posible cobrarla al socio porque no había dinero en la tarjeta, al mes siguiente se le cobra sólo ese mes, no es retroactivo; es decir, en el fondo se pierde ese mes; «por eso es relativo el ingreso que nosotros tenemos, o sea todos los meses no es un dinero fijo, va a depender de la cantidad de recolección que pudimos hacer en cuanto al cobro», dice Kissy.

– ¿En qué se gasta este dinero?

– Nosotros por lo menos cuando partimos en el 2016, 2017, 2018 y 2019, siempre hemos hecho hacia la comunidad y hemos mostrado en que se gasta la plata. La gente debe recordar en su momento cuando compramos la camioneta de comandancia, compramos una ambulancia con esos dineros, se compró material para los bomberos; mangueras, se compraron equipos de trabajo. Se ha invertido en eso y generalmente se invierte y se muestra a la comunidad. En 2020 por temas de pandemia, ustedes saben que con esta campaña la idea era sacar a los Bomberos de la ‘Campaña del tarro’ de la calle y si bien no se logró 100 por ciento, logramos disminuir que estuviéramos en las calles, pero por el tema de la pandemia obligatoriamente tuvimos que salir de las calles en el 2020, eso nos significó que la plata de los socios cooperadores netamente se fue a gastos operacionales, o sea mantención de las compañías, mantenciones del cuerpo en lo que corresponde a combustible, ver si se echa a perder un carro y todo lo que tiene que ver con mantener un cuerpo de bomberos y seguir entregando un servicio a las emergencias, eso no lo podemos parar obviamente.

Señaló además que «a nivel nacional se entregan 46 mil millones de pesos del presupuesto nacional a las 333 compañías de bomberos de Chile, de eso llegan a San Felipe, que tiene siete compañías, una cifra cercana a 75 millones de pesos, de los cuales su totalidad se va al pago de personal rentado y parte de lo que es combustible; o sea nosotros quedamos en ese aspecto con un déficit porque para personal rentado pagamos en que lo es pago cerca de 100 millones de pesos un aproximado, por ende ya queda un déficit y ese déficit es el que logramos cubrir con socios cooperadores con entradas propias del cuerpo que corresponde».

– ¿Subvenciones municipales también?

– Subvenciones municipales también se cubre.

Recordar que el Cuerpo de Bomberos de San Felipe está compuesto por 7 compañías de bomberos.