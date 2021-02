Bomberos protestan por abandono de obras de su nuevo cuartel en Curimón

Una pacífica pero contundente protesta es la que realizaron decenas de bomberos de la Quinta Compañía de Curimón la mañana de este viernes, el reclamo obedeció al abandono que la empresa constructora hizo de las obras del edificio, lo que tiene a la fecha a toda la comunidad sin servicios bomberiles adecuados.

EN EL LUGAR

Las cámaras de Diario El Trabajo visitaron el lugar para registrar la manifestación y hablar con Kissy Cádiz, secretaria general del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, quien informó a Diario El Trabajo que «nosotros como Quinta Compañía de Bomberos de Curimón hicimos este viernes una movilización para pedir respuesta por la construcción de nuestro cuartel, del que sus obras hoy día se encuentran atrasadas desde diciembre de 2020 y no hemos recibido respuestas claras, en este momento la obra gruesa está casi terminada en un 65%, eso es lo que reclamamos que nos den respuestas que nos digan cuándo nos van a entregar el cuartel, se supone que nos lo entregaban en octubre, entendemos que se atrasara un poco por la pandemia y se nos dijo que lo entregarían en enero y ya estamos en febrero y no vemos movimiento, es preocupante para nosotros porque más de ser un sueño este cuartel es una necesidad para toda la comunidad (…) extraoficialmente la empresa constructora UTP Cimientos Sólidos ARM JL Hermanos nos informan que ellos mientras no se les realicen los estados de pago y fechas de compromiso para los estados pendientes no van a retomar las obras», indicó Cádiz.

CORE RESPONDE

Nuestro medio consultó al Core Rolando Stevenson sobre esta situación, a lo que respondió: «Comparto absolutamente la inquietud de los bomberos de la Quinta Compañía de Curimón ellos son gente solidaria y abnegada que hacen un servicio gratuito a la comunidad, y es por esto que siempre he estado interesado en ayudarles a conseguir su cuartel, quiero dejar constancia que la empresa no les ha contado la verdad y la firme sobre muchas de sus presentaciones de pago, y que es por esto que el Gobierno Regional ha pagado hasta el estado de pago número seis según la información que manejo de la última semana pasada, está ya en trámite la número siete, y la ocho ingresó hace poco a ser tramitada, yo debo advertir, porque esto es importante que lo sepa la comunidad y lo sepan también los voluntarios, pagar un estado de pago no es una cosa fácil hay que tener una serie de comprobaciones, el estado de pago tiene que venir acompañado de un informe de las obras realizadas, si corresponden o no corresponden, si la empresa ha pagado adecuadamente a sus trabajadores si ha depositado imposiciones si ha depositado todos los descuentos que le ha hecho en los servicios que corresponde, por eso las empresas tiene que tener cierta capacidad y respaldo para soportar el impacto que significa presentar un estado de pago que tenga una tramitación de un mes por una parte, y por otra parte un tiempo más para que se ejecute financieramente, lo que ha pasado acá es que esta empresa en estados de pagos anteriores tuvo observaciones, y que tuvo que sacarlas por eso se ha ido retrasando el sistema, y también es por la misma seguridad de que las obras que se están cobrando estén ejecutadas, que no pase como en otras circunstancias que se han pagado obras que no están hechas que al final redundan solamente en dificultades a las organizaciones que están recibiendo su cuartel o instalación».

Roberto González Short