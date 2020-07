Buses provinciales paralizan hoy por no estar de acuerdo con rebaja de pasaje para adultos mayores anunciada por el gobierno

Como un verdadero balde de agua fría cayó en las líneas que integran la Federación de Buses de las Provincias del Valle de Aconcagua, el anuncio realizado tanto por la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, junto a la Primera Dama, que señala que los adultos mayores desde los 65 años, con el sólo hecho de mostrar su cédula de identidad, acceden a un beneficio que alcanza a un 50% en el valor total del pasaje. Es decir, si cuesta 300 pesos, con este beneficio anunciado por el Gobierno pagará solamente la mitad, o sea 150 pesos. Es por esto que luego de una reunión a mediados de semana tomaron la decisión de paralizar en forma indefinida a contar de hoy miércoles 01 de julio de 2020.

La información fue entregada por parte de Alex Vera, presidente de la Federación de Buses de las provincias del Valle de Aconcagua, señalando que los operarios no están de acuerdo en la compensación que deben entregar para que se cumpla esta normativa: «Qué quiero decir con esto?, que actualmente el Estado de Chile, la actual administración que gobierna este país, le está solicitando a los empresarios, microempresarios, mini empresarios, que financien esta política pública, considerando que este es un acuerdo político en donde es el Estado en este caso (quien debe) subvencionar la tarifa rebajada. No es posible que hoy en día la autoridad esté entregando montos que no corresponde a la realidad del ejercicio, por lo mismo los empresarios determinaron hacer una paralización indefinida hasta que la autoridad pueda entregar una solución al compromiso que adquirió con la población del adulto mayor. Nosotros no estamos y no vamos a estar nunca en contra de nuestros adultos mayores, sobre todo acá en Aconcagua. Como todos saben, nosotros por décadas hemos entregado un beneficio a título personal, la problemática se nos origina que la autoridad, haciendo una política pública, quiere que los empresarios, los microempresarios, los pequeños empresarios, emprendedores, les financien su política pública, entonces mientras la autoridad no entregue la compensación correspondiente a las pérdidas o menos ingresos que recibirán los operadores, conductores, es imposible sumarnos a este beneficio», dijo.

– O sea, voy a poner un ejemplo, si el pasaje cuesta 300 pesos, el adulto con 65 años, carné en mano, el chofer le va a tener que cobrar 150 pesos, ¿los otros 150 pesos los pierden ustedes, no hay un aporte del Gobierno?

– Lo que pasa que hoy día el Gobierno, esos 150 pesos que debiera estar pagando el Gobierno, porque es una compensación, el Gobierno quiere en vez de 150 pesos, quieren pasar 50 pesos y los otros 100 pesos quieren que lo financien los conductores, los microempresarios, los emprendedores, ese es el ejercicio que yo en cierta forma quiero comunicar obviamente a toda la comunidad del Valle de Aconcagua, especialmente a nuestros adultos mayores con el debido respeto porque se lo merecen.

– ¿Cuándo van a paralizar a nivel local?

– Nosotros estamos informando que a contar del miércoles 01 de julio se realizará una paralización en forma indefinida.

– ¿Quiénes son los que paralizan para que sepa la gente?

– Todos los servicios rurales a nivel del Valle del Aconcagua, eso quiere decir los servicios que vienen de Llay Llay a San Felipe, de San Felipe a Llay Llay; Catemu-San Felipe, San Felipe-Catemu, San Felipe-Panquehue, Panquehue-San Felipe, San Felipe-Los Andes, Los Andes-San Felipe; San Felipe-Rinconada de Los Andes, Rinconada de Los Andes-San Felipe; Santa María-San Felipe, San Felipe-Santa María; Jahuel-San Felipe, San Esteban, Los Andes, Calle Larga, Rinconada de Los Andes, Calle Larga-Los Andes, Putaendo, en este caso todos los servicios rurales mayor se estaría sumando a esta paralización en forma indefinida, mientras no entreguen una solución concreta a los beneficios que debemos entregarles al adulto mayor.

– ¿Durante este tiempo van a sostener reuniones con el Seremi de Transporte José Emilio Guzmán?, porque el otro día hablaba de un convenio marco anunciado por la Ministra del ramo, la primera dama, ¿no hubo conversaciones con ustedes en ese sentido?

– Lo que sucede es que hay un sinnúmero de anuncios de muchos actores políticos o muchos actores administrativos. Yo no me puedo hacer responsable de esos anuncios, lo único yo con mucha claridad y transparencia le puedo decir a nuestra comunidad del valle del Aconcagua, que no hay hasta el momento ningún acuerdo; hasta el momento no se nos ha tomado nuestro parecer y tampoco se nos estaría compensando las pérdidas que se estarían produciendo a contar del 01 de julio del 2020. Entonces bajo la misma línea nosotros estamos anunciando esta paralización de servicios. Nosotros tenemos respaldos numéricos, nosotros trabajamos con estadísticas, pero ¿sabe cuál es la problemática?, la autoridad nos dice: «este es el presupuesto que yo tengo». Es como por ejemplo que usted fuera a una tienda y el artículo le cueste 300 pesos, y usted le diga al que vende: «Sabe señor vendedor, yo por este artículo le puedo pagar 50 pesos, pero me lo va a tener que vender no más porque yo hoy día tengo el poder y la fuerza, es por la razón o la fuerza que usted me va a tener que vender ese producto», no sé si me explico en el ejemplo que estoy dando.

Al finalizar, Alex Vera, presidente de la Federación de Buses de las Provincias de San Felipe y Los Andes, espera que la comunidad entienda «que el tema no pasa por producirle un daño a nuestros adultos mayores, sino más bien nosotros necesitamos que se compense realmente lo que se les ofreció a nuestros ciudadanos» indicó.

Cabe señalar que hoy en día en el Valle del Aconcagua hay unos dos mil carnés de adultos mayores otorgados hace 20 años por la Federación de Buses, para descuentos en los pasajes en las líneas asociadas.