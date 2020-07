Camión cargado con leña se desbarranca por ladera de cerro en Las Cabras

Peonetas heridos y chofer grave en hospital:

Un grave accidente vehicular ocurrió la tarde de este jueves en el sector Las Cabras en Santa María, luego que el conductor de un camión perdiera el control del pesado vehículo cargado. Fue tal el peligro durante la falla mecánica, que cuando el camión venía desbocado bajando el cerro, estuvo a pocos centímetros de quedar incrustado en varias casas, o lo peor, arrollar a personas o vehículos a su paso antes de volcarse.

La información la suministró a Diario El Trabajo el relacionador público del Cuerpo de Bomberos de Santa María, Diego Arancibia, quien nos reportó que «en horas de la tarde un camión perdió el control en el sector de Las Cabras cuando venía bajando del cerro cargado con leña. Este es un camión antiguo y venía con su conductor y dos peonetas por un camino lateral. Al parecer el motor se detuvo y perdió el control. Al darse cuenta los peonetas que el camión estaba en problemas lograron saltar, por suerte no fueron arrollados por el mismo camión, aún así resultaron con heridas de diferente consideración. El conductor fue rescatado por vecinos del lugar desde el interior del vehículo, con fracturas no confirmadas por Bomberos. Sí se pudo saber que estaba inconsciente y fue llevado en un vehículo particular al Hospital San Camilo. El accidente fue de alta energía, la cabina del camión sufrió gran deformación, por lo tanto es una dicha no estar reportando víctimas fatales. Bomberos trabajó en el lugar para controlar fuga de combustible, también personal y equipo municipal fue necesario para controlar el pesado camión que se encuentra en peligro de caer a un estero seco, mientras trabajaron las unidades RB1, B3 y personal de las tres Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santa María», dijo Arancibia.

Roberto González Short

Fotos: Emergencia Santa María