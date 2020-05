Cáncer de ojo finalmente acabó con la vida de Fernanda Ordóñez

Será sepultada este sábado a las 10:30 horas:

Nunca dejó de luchar por su vida y sus hijos, realizó cuanta campaña solidaria le fue posible para vencer el cáncer de ojo que le afectaba desde hace varios años y que finalmente le arrebató la vida. Lamentablemente la joven madre de 32 años de edad, Fernanda Ordóñez Ruiz, vecina de Villa El Señorial, murió y está siendo velada en su casa de habitación.

En Diario El Trabajo en varias oportunidades nos unimos a los esfuerzos de su familia dirigidos a sacarla adelante, hoy sin embargo esa batalla se perdió. Fernanda era estilista local y dejó dos hijos, ahora al cuidado de sus abuelos: León, de 6 años de edad, y Colomba de solo 3 años.

«…lamentablemente padezco de un cáncer extremadamente agresivo, es un carcinoma adenoidea quístico ubicado en los lagrimales de mi ojo derecho, después de muchas resonancias magnéticas de órbita la Junta Médica del Hospital Carlos Van Buren determinó que mi cáncer es irreversible y no tiene cura. Sólo pueden ayudarme con morfina para el dolor cada seis horas, y un par de horas al psiquiatra para soportar el shock de la noticia. Pero como no pienso rendirme ni bajar los brazos por la vida de mis hijos y la mía, buscamos una segunda opinión en Fundación Arturo López Pérez (FALP), en la cual me han dado una esperanza de realizarme una cirugía y radioterapia, las cuales tienen un valor que no está a mi alcance. Estamos organizando bingos, vendemos rifas», había comentado Fernanda el año pasado cuando dimos a conocer su historia.

En esa oportunidad la noticia y un video que ella misma grabó en el Hospital San Camilo, se hizo viral en pocas horas, recibiendo mucho apoyo de nuestros lectores y también de amistades de la chica. Fernanda Ordóñez será sepultada este sábado a las 10:30 horas en el Cementerio Parque Almendral en La Troya, donde se realizará un Responso católico.

Roberto González Short