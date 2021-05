Carabineros de la SIP recuperan auto y patentes robadas: hay dos detenidos

Método de ‘Gemeleo vehicular’:

Tras diversas diligencias efectuadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Carabineros San Felipe, se logró detener a dos personas mayores de edad de iniciales I.J.S.P. (19 años) y M.M.S.P. (21 años), por el delito de Receptación de Vehículo motorizado, ya que se movilizaban en un station wagon marca Kia, modelo Sportage, el que tenía encargo por el delito de Robo con Intimidación (Portonazo) en Quilicura, al igual que las placas patentes que portaba, las cuales habían sido robadas a una persona propietaria de un vehículo igual en San Antonio.

Desde Carabineros señalaron que dicho vehículo había sido observado por personal especializado hace dos semanas en el centro de San Felipe, con placas patentes robadas de otro vehículo de similares características al recuperado, más conocido como ‘Gemeleo Vehicular’. Tras lo anterior se realizaron diversas diligencias investigativas para dar con el paradero de este móvil, siendo este martes, a eso de las 13:30 horas, que se logró divisar el automóvil con dos ocupantes en su interior, procediendo a su fiscalización y al proceder a la verificación de sus números identificatorios de chasis, se pudo establecer la real identidad del automóvil, que tenía encargo vigente por el delito de Robo Con Intimidación, bajo la modalidad de ‘portonazo’.

«Así es que a raíz de las diligencias efectuadas por este personal se logró esclarecer dos delitos asociados; uno por el delito de las placas patentes en la comuna de San Antonio, y otro por el delito de robo por intimidación que afectó a una persona en Quilicura, estas personas pasaron a control de detención el día de hoy (ayer) porque al parecer estarían siendo sindicados como posible comprador de buena fe que se denomina, obviamente son parte de la investigación para establecer las reales causas de la adquisición y la comisión de este tipo de ilícitos», señaló el mayor Cristian Ramírez Galdámez.

Señalar que ayer se hizo presente la dueña del Kia a quien le habían robado las placas patentes.

El oficial aprovechó para destacar el accionar de Carabineros y el profesionalismo en este tipo de procedimientos, «porque gracias a ellos, la constancia, se logró dar con la detención de estas personas y también hacer un llamado a la comunidad para poder evitar este tipo de ilícitos. Lo primero es el autocuidado y lo segundo hacer la denuncia a tiempo en caso que lamentablemente sean víctimas para adoptar todos los protocolos tendientes a detener a estas personas y no sigan cometiendo este tipo de delitos», indicó el mayor.

Por instrucción del fiscal de turno de la Fiscalía Local de San Felipe, ambos imputados pasaron a control de detención.

DUEÑA FELIZ POR RECUPERAR AUTOMÓVIL ROBADO EN UNA ENCERRONA

Por su parte la dueña del vehículo robado en Quilicura, de nombre Carolina, dijo sentirse feliz con la noticia de haber recuperado su automóvil: «A mí el 27 de enero de este año, en Quilicura, me hicieron una encerrona, tres tipos me encañonaron con pistola y me arrebataron el vehículo y de ahí se le había perdido el rastro hasta hoy día que apareció acá en San Felipe», dijo.

– ¿Qué tipo es su vehículo?

– Es un Kia Sportage tipo automóvil.

– ¿Contenta con que haya aparecido?

– Feliz, por supuesto, feliz por todas las diligencias que hicieron acá en la Comisaría para poder dar con el vehículo, todas las diligencias que realizaron ellos. Porque uno cree lamentablemente, pucha de la noche a la mañana te quitan algo que tú crees que es tuyo, te lo arrebatan, entonces pierdes las esperanzas, ya habían pasado 4 meses y una realmente pierde la esperanza en que va a aparecer, pero a Dios gracias la fe siempre debe estar ahí y apareció.

– Si pudiera ahondar en las circunstancias en que le roban su vehículo, ¿le hacen una encerrona?

– Sí, asimismo, a mí me hacen la encerrona en pleno día con mucha gente y tres individuos, como le digo de nacionalidad chilena, me encañonan, me bajan del vehículo con dos pistolas; uno a cada lado y se dan a la fuga con el vehículo.

– ¿Hace la denuncia?

– Hago la denuncia, esto fue con violencia, a mí me cortaron el brazo.

– ¿Cómo está de eso?

– Bien, con el tiempo me fui recuperando, pero lo emocional siempre queda ahí, difícil vivir un episodio así.

– ¿Los tipos se llevan el auto y esas patentes las utilizan en otro auto?

– Las patentes de mi vehículo no sé dónde están porque las que aparecieron en mi vehículo eran de otra persona, a quien solamente le habían robado las patentes del vehículo de las mismas características.

– Para clarificar, ¿qué fue lo que recuperó ahora?

– El vehículo completo, sin patentes.

– ¿Lo va a seguir usando o no?, porque de repente uno dice ya tuve un problema.

– La verdad que en este momento no sabría decir, tengo que ver qué va a pasar, son episodios que te marcan, entonces la verdad no sé si uno quiere quedarse con el vehículo después.

Finaliza que al menos por hoy, es decir ayer, estaba feliz con que Carabineros haya recuperado su vehículo.

AUTOMÓVIL HABRÍA SIDO COMPRADO EN UNA AUTOMOTORA

En todo caso por información obtenida por este medio, el automóvil encargado por robo y recuperado en San Felipe habría sido comprado en una automotora en Santiago.