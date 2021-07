Carabineros de Putaendo salva vida a lactante de 1 año 4 meses de edad

La rapidez con que actuó Carabineros de Putaendo permitió salvar la vida a una lactante de 1 año 4 meses, cuya madre pidió auxilio al ver que su hija no reaccionaba a ningún estímulo. Este hecho ocurrió el sábado en la tarde en el sector del Colegio Cervantivo, ubicado a la entrada de la comuna.

Al respecto fue el jefe de la tenencia, subteniente Álvaro García Atton, quien destacó la labor del personal a su cargo:

«Queremos resaltar una destacada labor por parte de Carabineros de la Tenencia de Putaendo, quienes el pasado sábado lograron reanimar a una niña de 1 año 4 meses. Esto ocurrió cuando el personal policial se encontraba realizando labores de tránsito en la ruta E-71, cuando una mujer con su hija en brazos se acercó a ellos y desesperadamente pidiendo auxilio a los carabineros que ahí permanecían, ya que la pequeña se encontraba desvanecida, sin signos vitales aparentemente. De forma inmediata los carabineros iniciaron el trabajo de reanimación junto con el traslado rápido al recinto asistencial más cercano. Durante todo el trayecto se le efectuaron maniobras de reanimación, logrando retornar los signos vitales de la menor para posteriormente ingresar al Hospital local donde finalmente fue estabilizada», dijo el oficial.

Por su parte Lilian Urtubia Irarrázabal señaló al portal putaendoinforma.com que ese día sábado su madre estaba de cumpleaños; «nos juntamos como a las cuatro (de la tarde) a almorzar y todo y el bebé estaba tomando pecho y de repente comenzó a como saltar, empezó a poner los ojos blancos y no reaccionaba. Mi marido dejó el auto como muy metido y justo Carabineros estaba controlando, entonces cuando ella (bebé) empezó a hacer eso, yo me asusté porque nunca había visto así y mi mamá me dice ‘la niña está teniendo un ataque ¡corre!’, y me tiré a la calle con mi hermana a pedir auxilio porque no reaccionaba, estaba dura y su boca morada. Pedí auxilio y justo Carabineros me vio. Grité y fui corriendo hacia ellos y un carabinero, no me acuerdo muy bien como era, pero él venía hacia mí y nosotros hacia él, me pescó la niña y se fue con ella, nos quedamos paradas en la calle con mi hermana y justo parece que de San Felipe venía un furgón de Carabineros y ellos nos llevaron a nosotros; mi marido se fue detrás donde se fue mi hija. Cuando llegamos a la urgencia el carabinero se bajó inmediatamente, dice mi marido, corría con ella al Hospital donde la estaban esperando y mal, mal, mal, porque él la vio primero, mal, fue horrible el momento que no quiero ni acordarme, es tan doloroso para mí haber visto a mi hija en ese estado», dice.

CARABINEROS REALIZA REANIMACIÓN EN EL CAMINO

Prosigue su relato indicando que «Carabineros le dio reanimación. ¿Sabe?, fue horrible escuchar que mi hija convulsionaba, bueno la doctora (pediatra) la estaba esperando en el Hospital y ella me decía que mi hija había convulsionado por fiebre. La verdad que nosotros minutos antes, cuando estábamos almorzando, le tomamos la temperatura y tenía 36. Porque mi mamá se compró esas pistolas que hay que toman la temperatura, y tenía 36 de fiebre, o sea no tenía fiebre en realidad, no sé qué haya provocado esta convulsión, la verdad que me quedo con un signo de pregunta porque ¿cómo saber qué le pasó? La llevaron a San Felipe, súper bien todo, la vio la pediatra, le hicieron unos exámenes, igual estoy esperando unos exámenes, pero igual me quedo… no le hicieron electro, esas cosas», señala Lilian, madre de la bebé.

Finalmente, según señala la madre, a eso de las tres de la mañana les dieron el alta para irse a su domicilio.