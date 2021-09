Carlos Contreras gana el segundo lugar en campeonato nacional de Pool

Torneo se jugó en Puerto Montt:

Hace pocos días, el sábado y domingo para ser exactos, se disputó el primer campeonato nacional de pool chileno después de que llegara la pandemia a nuestro país. El torneo se realizó en Puerto Montt, lugar al que asistieron los mejores de Chile para arrancar con nuevos bríos lo que se espera llegue a ser la ‘nueva normalidad’.

Este torneo de pool es noticia porque el sanfelipeño Carlos Contreras Gómez resultó como el segundo mejor de Chile, y este jueves hablamos con él para que nos comparta la experiencia de tener que enfrentar a los mejores en pool.

– ¿Cómo está estructurado el equipo de pool al cual usted pertenece?

– Eran 32 jugadores a nivel país los que viajamos de muchas partes de Chile a Puerto Montt. Este campeonato se hizo de forma individual y fue organizado por ‘La Oficina’, como ellos llaman a su club.

– ¿Cómo estuvo la jornada?

– En este campeonato me tocó en mi primer partido con un jugador de allá de Puerto Montt, en el cual gané 2-0. Ya posterior a eso me tocó con un jugador de Santiago, ahí tuve un traspié y perdí 2-0. Luego me fui por el lado de perdedores por el campeonato, por doble eliminación en ese lado para ganar mi primer partido. Igual se hizo un poco más corto porque me salté una llave por el cuadro de perdedores, en el cual ahí fue maratónico, porque tuve que jugar cuatro partidos más, y en el que fuera un partido muy guerreado como se dice, llegamos tarde uno a uno en una mesa y definiendo la última bola en la tercera mesa, que fue dos veces así, con un jugador de Santiago y con un jugador de Nacimiento que es de la Octava Región.

– ¿Quién ganó el campeonato finalmente y de cuánto era la Bolsa?

– El Nacional lo ganó Antonio Rojas, un jugador de Santiago; yo gané el segundo lugar. El primer lugar se llevó $1.200.000, yo $400.000, el tercero $300.000 y el cuarto lugar $200.000.

– ¿Cómo está el tema del pool en Aconcagua?

– Acá igual hay hartos jugadores, pero le falta nada más entusiasmo y dedicación, pero de a poquito van mejorando. Por ejemplo yo igual tuve un compañero que me acompañó en este viaje y tuvo su primera experiencia de ir a un campeonato y le gustó, está motivado y yo pienso que él también va a seguir participando. Él se llama Marco Cerda Olguín, de San Felipe; en mi caso yo jugué para Pool Alameda de nuestra ciudad.

– ¿Palabras de agradecimiento?

– Bueno, agradecer a las personas que me apoyan, agradecer a mis amigos, ya son amigos y aparte auspiciadores que me han apoyado desde un comienzo hasta la fecha, que en este caso sería Ariel Cabrera ‘Terevaka Carnes Premium’, Exportadora Andacollo con Rodrigo Godoy, Hernán Faúndez de Almacén Aries, y Juan Carlos Salinas de Arcatac San Felipe.

Roberto González Short