Casi asustado, pero con ganas de trabajar, llega Guillermo Lillo al Concejo

Un nuevo inquilino en el Municipio, se trata de un vecino muy querido y conocido en San Felipe. Estaba asustado, reconoce que debe aprender bastante y que sus años de trabajo social han sido por amor a la gente, que no es un operador político de nadie.

«Al principio cuando me postulé a concejal me puse nervioso, porque no miraba a mis conocidos que nada me decían, no los vi con ganas, me puse nervioso, con el pasar de los días la gente me llamaba y me animaba, así que ellos cumplieron su palabra y me respaldaron en las urnas, más de 1.100 votos me dieron, son mis vecinos, los conocidos, los sanfelipeños que creyeron en mi humilde trabajo social de años que hice; no es un trabajo político. Agradezco todo este apoyo, ahora tengo que aprender y mejorar cómo es la gestión del cargo de concejal, para poder servir como corresponde a mi comunidad», así de francas y sinceras fueron las declaraciones del concejal electo (PRO) Guillermo Lillo Vivar, quien llega al Concejo Municipal de San Felipe con inexperiencia, pero con una actitud humilde y de servicio, como bien es conocido en nuestra comuna durante tantos años.

AÑOS DE SERVICIO

Lillo Vivar conoce cada rincón de San Felipe, lleva años interpretando al ‘Viejito Pascuero’ con sus propios recursos y donaciones que los comerciantes y amigos le hacen, o sea, que recorre todas las poblaciones en su ‘trineo’ a motor repartiendo dulces cada Navidad, inclusive en 2020 en tiempos de pandemia.

Precisamente hace 15 años inició con sus recorridos navideños para alegría de muchos niños sanfelipeños, el regalón Viejo Pascuero en nuestra comuna, personaje interpretado por el conocido técnico agrícola Guillermo Lillo Vivar, quien a lo largo del tiempo se ha dado a conocer como un líder positivo y solidario en cualquier época del año, siempre disponible para aportar, y ahora se iniciará como servidor público en calidad de concejal.

NUESTRO PASCUERO

Diario El Trabajo habló con Lillo la mañana de este martes, para conocer cómo han sido estos 15 años de trabajo comunitario.

«Empecé de Viejito Pascuero en 2005, este año ya son 15 años de vestirme de rojo y barbas, en mi querida Tercera Compañía de Bomberos de Población San Felipe, donde hacíamos campaña del dulce con los vecinos, y adornábamos el carro bomba y nuestro cuartel; era muy bonito, ya que los niños escuchaban la sirena y nos esperaban, en ese tiempo me colocaba un almodón para la panza, ahora ya no es necesario (risas)», comentó Guillermo.

– ¿De dónde sacas esta vocación de servicio comunitario?

– Mi vocación y alegría es heredada de mi papá Luis Guillermo Lillo Farías, quien aún sigue siendo Bombero Insigne de Chile con casi 60 años de antigüedad y los bomberos antiguos que en esos tiempos esperaban con ansias hacer el paseo. Con el tiempo empecé a ir a los asilos de ancianos, juntas de vecinos, hospitales y agrupaciones, donde me pedían ir, y con mucha voluntad me hacía el tiempo y lo hacía con mucho cariño, nunca he cobrado nada a nadie.

– ¿Qué es lo más grato de transformarse en Pascuero cada año?

– Es bonito ver que niños y abuelitos se alegran de verte, y dar esa ilusión a cada uno sobre todo a niños de partes rurales, que se alegran más de verme que del regalo. Ya hace dos años que lo hago en forma particular en zonas rurales, y este año será en un camión que adaptamos para este paseo a contar de las 19:00 horas por todas las poblaciones de San Felipe.

– ¿Quiénes son tus ‘padrinos’ para hacer y financiar este recorrido navideño?

– Esta campaña está hecha gracias a mis amigos, compañeros de trabajo, familias y empresas destacadas de San Felipe, quienes me ayudaron a juntar dulces.

– ¿Quieres mencionar a esos benefactores de tu proyecto?

– Gracias a Diario El Trabajo por la oportunidad, puedo mencionar a Distribuidora Betty, Gas Ximena Trigo, Enduro, Carnicería Zhary y muchos amigos más.

Roberto González Short