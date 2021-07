Choque lateral de automóvil y camioneta en sector El Mirador en Panquehue

PANQUEHUE.- Una colisión vehicular de mediana energía es la que se registró a las 11:15 minutos de este miércoles, a la altura de El Mirador de Panquehue, sobre la ruta Troncal 601, cuando un auto liviano que se dirigía de Llay Llay a San Felipe impactó a una camioneta blanca en la parte lateral izquierda trasera, la cual aparentemente estacionada a un costado de la ruta y habría intentado cruzar la vía.

Como resultado de lo anterior, la parte frontal del vehículo azul quedó muy dañada, aunque no se activaron los airbag y tampoco hubo personas heridas.

Al lugar acudió personal de la Sexta Compañía de Bomberos de Panquehue y una unidad de Carabineros, ambos fueron citados al juzgado de Policía Local de Panquehue para este martes 20 de julio.

VERSIÓN DE UNO DE LOS CONDUCTORES

Pese a que el poder de asignar responsabilidades de este accidente corresponde al Juez de Policía Local, Diario El Trabajo pudo hablar con Fernald Simpreux, joven haitiano que conducía el auto liviano y nos dio a conocer su versión de los hechos: «Yo venía de Llay Llay, el caballero estaba parado ahí (señala berma derecha en dirección a San Felipe) y el caballero, entonces él no mira directamente en la calle y se puso adentro de la calle sin mirar que venía una persona; él no mira que viene yo, se puso en la carretera y al tiro estamos chocando, porque yo no tenía en mente que él que va a salir y no se puede, no hay tiempo para frenar», relató Simpreux. Lamentablemente no pudimos conversar con el conductor del otro vehículo involucrado

Roberto González Short