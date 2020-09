‘Colgados’ provocan corte de energía eléctrica en 20 viviendas de Villa Yevide

Energía llegó pasado el medio día:

Un corte de energía eléctrica producido por personas que se ‘colgaron’ a un trasformador, afectó a unas 20 viviendas, en su mayoría de adultos mayores, en la Villa Yevide. Este hecho ocurrió al martes a las 20:30 horas aproximadamente, y duró hasta ayer al medio día.

La información la entregó Juan Toro, vecino del lugar, señalando que «alrededor de las 20:30 hora se colgó esta gente y al colgarse a las líneas del alumbrado público, ellos hicieron un corte de energía y sobrecargaron las líneas que corresponden a la Villa y alrededor de 20 casas quedamos sin energía hasta hace 20 minutos que Chilquinta tuvo que concurrir al lugar para ver el daño que realmente era el transformador, debiendo implementar la logística para dar de nuevo la energía para los vecinos».

– ¿Cuántas casas se vieron afectadas?

– ¿Anoche?, mira anduvimos alrededor de las 20 casas que eso incluye adultos mayores que están por el costado sur de la villa, donde se construyó la pasada que iba a ser para la autopista.

– ¿Esa que dice camino a Santiago?

– Claro, o sea en el fondo era la salida al poniente para la nueva carretera, y ellos se ven realmente afectados, el efecto es para todos los vecinos, la incomodidad que está sucediendo por el tema de la toma está arrojando estos problemas y otros problemas más que se están sucediendo alrededor de la villa.

– ¿Cómo cuáles?

– La extracción de agua de las áreas verdes, que se ocupan espacios para el tema del alcoholismo en las noches, es un tema que ya es recurrente y eso se ha dado voces con las otras villas junto con Armando (Sol del Inca), con las otras juntas de vecinos; Villa Las Camelias, La Nacional, se ha hecho el reclamo formal directamente al municipio, gobernador también incluyendo, pero creo que al tema ya como ya le están bajando mucho el perfil.

– ¿Eso creen ustedes?

– Sí, demasiado ya porque si hubiese manera o como frenar el tema, no estarían sucediendo estos problemas. Yo lo he conversado con otros dirigentes y creo que falta un poquito más de ‘aprete’ con el tema, o a alguien le pesa mucho decir: «Oiga no, paremos este cuento aquí en San Felipe porque es molesto». Yo no voy contra la gente que tenga un lugar digno de vivir, hospedarse, pero que tampoco pasen a llevar el buen vivir que tenemos las demás personas que estamos.

– Si pudiera especificar, ¿ellos se cuelgan en un lugar especifico ahí?

– Lo que pasa es que ellos se conectan al transformador que tiene la autopista, en la autopista también se hizo el reclamo, ellos se hicieron presentes antes que empezara el tema de esta toma… Se hizo presente, desconectaron ciertos cables, ahora ellos se conectan directamente al empalme que tiene la villa, en la noche se suben con escalera, se conectan con cables que ni siquiera cumplen con el diámetro para la cantidad de casas que hay, es un riesgo inminente el cual corremos tanto nosotros como villa porque nos suben los voltajes, se puede incurrir en riesgo eléctrico o puede pasar una fatalidad.

– ¿Un incendio puede ser?

– Si, recalentamiento por sobreconsumo de energía.

– Juan, cuando usted habla de ellos, ¿quiénes son ellos?, porque hay información que son personas de varias nacionalidades que hay ahí, ¿o no?

– Mira yo anoche (martes) me topé, porque fui a hablar directamente con la gente, con haitianos, hay gente boliviana, hay gente peruana, hay de varias nacionalidades, que están ellos construyendo en esos terrenos.

– ¿Qué le dijeron?

– Mmm… nada, lo único que hicieron recogieron algo de cable por el corte que hicieron, porque fue fuerte el estallido del corte energético que hicieron, que produjo el corte de energía… ‘Napo’, asustados, se fueron y lo único que dijeron al momento que yo llegué «no… disculpe», pero eso no te ayuda a ti en el mal momento que ‘tenís’.

– ¿Cuánto más o menos duró este corte?

– Noo…hasta ahora, hace media hora que nosotros estamos conversando que llegó Chilquinta (12:30 app), nosotros pasamos toda la noche sin energía en nuestras casas porque es un tema que ya debiese solucionarse con la gente competente.

– Cuando fueron los técnicos de Chilquinta, ¿le tomaron el reclamo o solamente arreglaron?

– No, anoche (martes), fue gente de la autopista, ellos también están al tanto de esta gente que tiene a cargo de la supervisión del alumbrado público también, pero con estos temas ellos saben que primero tienen que hacer una evaluación, hacer un escrito, presentarlo y hacer los reclamos correspondientes. Anoche inclusive tuvimos un señor que él tampoco podía intervenir porque no tiene las herramientas como para hacer arreglos, todas esas cosas más un departamento técnico o el equipos que está designado todas las noches.

– Si pudiera dar un número, ¿cuántas personas están en toma en ese sector?

– Mira yo en este momento te digo que casas que han edificado de material ligero, andamos alrededor de sus 120 casas, porque ya no es tan sólo el lado de Villa Yevide, también hay tomas que están para el lado de la Departamental, está llegando gente donde está Esval, se tomaron todo el lado detrás de la Penztke, el tema ya no es sólo detrás de nuestra Villa, y afecta todo el triángulo, en este caso que está dividiendo ambos sectores.

– ¿Pretenden reunirse con la autoridad o que en el fondo la autoridad vaya a terreno a verificar algo con algún representante?, porque es importante poner el tema en la mesa públicamente a través de radio Aconcagua y diario El Trabajo, que si la autoridad está escuchando tome algún curso de acción.

– Lo que pasa que el único curso de acción que se ha hecho en estos momentos ha sido un pataleo y tú sabes que por el tema de la pandemia como está alejado el tema presencial, y ese es, siempre ha sido nuestra piedra de tope, que las autoridades no han estado en terreno debido al tema del Covid, y eso ha llevado a que esta gente se haga la toma y que nadie le ponga atajo.

– Nos decían que incluso les han vendido terrenos a la gente, ¿o no?

– Hay una sobreventa, eso es ‘vox populi’, gente que se tomó al principio después revendieron el terreno a otros y a otros y a otros, o sea a parte de la reventa ya se formó como un lucro.

– ¿Alguna consecuencia del corte de luz, nos referimos a algún artefacto dañado, qué saben ustedes?

– Mira no se hizo el levantamiento, lo único que nosotros tuvimos fue el corte, yo creo que ahora que Chilquinta estuvo en el lugar se va a evaluar eso porque hay daños a las casas, en el sentido de electrodomésticos o la misma línea que está dentro de las casas.

– ¿Alguna reflexión final?

– Que la autoridad se ponga las manitos ya empecemos a tomar las cosas en serio y no dejemos pasar, más que a los vecinos nos cuesta tener algo y que no sean pasados a llevar.

Importante reiterar que la luz a esas 20 casas llegó a eso de las 12:30 horas de ayer aproximadamente.