Comedor Andacollo será distinguido en 280º aniversario de nuestra Ciudad

Otras figuras del valle también tomadas en cuenta:

La mañana de este martes en sesión del Concejo Municipal fue aprobada por unanimidad la lista de personas e instituciones que el próximo mes de agosto serán distinguidas en el marco del 280º Aniversario de nuestras Tres Veces Heroica Ciudad de San Felipe.

Entre las figuras incluidas este año en esta lista se encuentran la designación de Hija Ilustre a Ema García Iturrieta; Margarita Guerra Segovia como Ciudadana Ilustre, y a las hermanas Lissette y Tania Videla. Entre estos proyectos de ayuda social figura también el Comedor Solidario Andacollo, dirigido por el párroco de la Iglesia Andacollo Luis Felipe Vergara, a quien logramos entrevistar la tarde de este martes.

– ¿Qué palabras le merece esta distinción especial que la Municipalidad de San Felipe y por ende el Concejo Municipal anuncia al proyecto Comedor Solidario que usted dirige?

– Con sorpresa y gratitud nos sentimos muy agradecidos por este reconocimiento que nos hace el Concejo Municipal por nuestra labor de servicio, caridad y solidaridad para con los más pobres y necesitados de nuestra ciudad. Esta labor tiene un solo objetivo y es hacer patente el Evangelio de Jesús, él y nuestra fe nos mueve para llevar adelante este comedor y ello con la generosidad de muchos que en el tiempo se hace realidad este milagro de amor.

– ¿Este año ha sido más dura la tarea social por la pandemia?

– Sí. Este año la realidad nos muestra que la crisis está golpeando muy fuerte a nuestra gente, especialmente a los más sencillos que a diario llegan hasta nuestra parroquia, y gracias a Dios no sólo un plato de comida, también los ayudamos con muchas otras cosas. Pero fundamentalmente es una instancia de evangelización, respeto, reconocimiento y dignidad como personas. Durante el tiempo se ha ido dando un ambiente de alegría, acogida y de compartir con todos. Dios nos ha regalado esta misión y estamos muy felices de cumplirla.

– ¿Llega mucha ayuda de manera anónima?

– Sí, mucha, pero este comedor no sería posible sin la ayuda de la comunidad sanfelipeña, ya sea en forma anónima, de empresas, personas e instituciones, amigos y un grupo que se organizó para estar atento a nuestras necesidades que van cubriendo según sus capacidades. Por ello estamos agradecidos de todos, pero sin duda mi agradecimiento y reconocimiento es hacia las personas que cada día trabajan en este servicio en la cocina en la persona de la jefa de cocina Marcela Vargas, el coordinador del comedor Guillermo Brito, el personal de la parroquia y tres voluntarios más.

– ¿Palabras de agradecimiento en este momento de reconocimiento?

– Como párroco no me queda más que dar gracias a Dios y la Virgen de Andacollo que nos permiten hacer este milagro de caridad, dignidad por la persona humana y el amor de Dios que urge, lo hacemos realidad con la ayuda de muchos. Gracias a los medios de comunicación que han hecho conocida nuestra obra, especialmente Diario El Trabajo que ha estado atento al desarrollo y avance de nuestro comedor. Creo que no somos dignos de recibir reconocimientos públicos por nuestra labor. Quisiéramos pasar desapercibidos pues la obra de Dios es así, en silencio y que va dando frutos maravillosos. Que las autoridades de la ciudad nos reconozcan nos engrandece, pero en nombre de los más pobres, ellos son los que valen. Que esta labor y muchas más que hay en nuestra ciudad sean valoradas. Esto es el resultado de las malas medidas y abandono del Gobierno a nuestro pueblo azotado por esta pandemia. Que esta sea una voz de alerta para tomar medidas eficaces, pues los pobres no pueden seguir esperando y soñamos con cambios profundos en nuestra patria. Nuestro pueblo no necesita ni merece migajas, merece justicia, bienestar, desarrollo y paz. Teniendo por derecho un trato digno e igualitario ante los bienes, oportunidades y desarrollo integral. Dios bendiga a nuestra ciudad y a todos quienes vivimos en esta hermosa tierra en el corazón de este Valle de Aconcagua y también a sus autoridades. Muchas gracias.

Roberto González Short