Comedor Solidario de Almendral Bajo lleva ahora nombre de vecino fallecido

Mauricio Andrés Venegas Cordero no será olvidado:

Luego que hace pocos días el querido vecino Mauricio Andrés Venegas Cordero, conocido popularmente como ‘Machu Pichu’, de 38 años de edad, muriera atropellado en Avenida Central a la altura de Las Compuertas en Quebrada Herrera. Todo indicaba que él pasaría como tantas víctimas de atropellos, al olvido, sin embargo no fue así.

Un hecho poco común y a la vez conmovedor es el que ocurrió esta sábado en la sede comunitaria de Almendral Bajo, cuando un grupo de vecinos y amigos del ahora fallecido crearon con alegría y en su honor, un proyecto social y comunitario que lleva el nombre de Venegas, o sea, Comedor Solidario Mauricio Venegas, instalado y financiado por los mismos vecinos, al que llegaron a retirar su almuerzo cerca de 300 vecinos del sector.

EN SU HONOR

Diario El Trabajo habló con uno de los socios cooperadores de tan singular iniciativa, Francisco Rojas, quien nos comentó que «nosotros empezamos aproximadamente hace un mes con este comedor repartiendo 50 almuerzos. En la actualidad cada sábado estamos entregando cerca de 300 colaciones, es una Olla inclusiva súper solidaria porque el sistema de financiamiento es de nuestro bolsillo y así hemos ido creciendo, así entre todos las chiquillas y los chiquillos, entre todos los socios nos juntamos para comprar entre todos la mercadería. La actividad es todos los sábados al mediodía, a esa hora repartimos los almuerzos, también lo hacemos Delivery y llevamos a los chiquillos de Puente Encón, Puente El Rey, la 21 de Mayo y de otras poblaciones (…) Nuestro Comedor Solidario también lo desarrollamos en honor a Mauricio Venegas, él falleció el miércoles pasado en Las Compuertas de Quebrada Herrera; él era socio muy activo de nuestro Comedor Solidario, por eso al morir él decidimos ponerle su nombre a nuestro proyecto», indicó Rojas a nuestro medio.

También Diario El Trabajo habló con la secretaria de esta junta vecinal Almendral Bajo, Jeannette Fernández Araya: «Este comedor es muy importante para nosotros. Este fue un llamado de Francisco Rojas, él nos animó y nos involucró a todos en la población y apañamos todos. Descubrimos que varios vecinos estaban necesitando esta iniciativa, la que hacemos con cariño y mucho amor todos los sábados», dijo la dirigenta.

MADRE AGRADECIDA

Nuestro medio tuvo también la oportunidad de hablar con la madre de ‘Machu Pichu’ Venegas, doña Magaly Cordero, quien emocionada agradeció este gesto a sus vecinos y amigos de su difunto hijo: «El miércoles 3 de junio pasado mi hijo había ido a visitar a su polola, estaba muy enamorado, él caminaba con su polola y a las 19:30 horas fue atropellado por un conductor, se dio a la fuga, ni siquiera frenó porque no hay frenada dicen solamente lo dejó botado en el suelo y huyó. Gracias a Dios que no mató a la polola que ahora sigue grave en el hospital (…) Mi hijo tenía dos hijos chicos, venimos al comedor los días sábado para ver cómo nos organizamos para la semana siguiente, así podemos pedir las cooperaciones correspondientes para seguir con esta iniciativa. A mí me llena de orgullo porque Mauricio siempre fue muy cooperador y ayudaba mucho a la gente en todas partes», dijo la orgullosa madre.

Los interesados en aportar mercadería y recursos para esta noble iniciativa del ‘Comedor Solidario Mauricio Venegas’, pueden llamar al fono +56 9 8601 8582.

Roberto González Short