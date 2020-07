Comerciantes abren locales entusiasmados tras paso de Cuarentena a Transición

Con mucho entusiasmo volvieron a abrir sus locales los comerciantes de San Felipe tras el paso de Cuarentena a Transición a contar de ayer a las 05:00 horas.

En conversación con el presidente de la Cámara de Comercio de San Felipe, Luis Salinas, nos dijo que venían con todo el entusiasmo: «Esperemos que esto en verdad se afirme, por decirlo así, pero debemos tener mucho cuidado, por el hecho que hayan levantado la Cuarentena no significa que estemos ya a puertas abiertas para hacer y deshacer. Yo creo que hay que tener un cuidado único, trabajar con todas las precauciones que se requieren en esta situación y esperar que podamos desarrollarnos de una forma ya permanente», señaló.

– ¿Va a servir este levantamiento de Cuarentena para el comercio?

– Qué duda cabe, una parte del comercio sin vender nada es muy duro, no obstante a ello hay negocios que sí trabajaron durante este periodo por lo cual me alegro muchísimo, pero un porcentaje de comerciantes que no recibimos nada o sea sufrimos de principio a fin.

– Don Luis, como presidente, ¿qué información tiene usted de los socios del comercio en general, están recibiendo los beneficios del gobierno, están postulando, como ha ido eso?

– Mire, desgraciadamente es poca la información que tengo dado que yo vivo fuera de San Felipe, pero tengo entendido que no. Si es así, deben ser muy pocos casos, me imagino, por eso le digo no estoy aseverando que es así, pero me imagino que a más de alguno le debe haber llegado, así como ha llegado a otras personas que sé yo, a algunos hogares, no a todos los hogares llega.

– ¿Qué ha pasado con el tema de los arriendos, ha habido conversaciones para una eventual rebaja?

– En lo personal yo tengo una buena experiencia, la dueña del local se ha portado muy bien y tengo entendido que muchos dueños de locales han actuado de una forma muy solidaria con el comercio, entendiendo y atendiendo la necesidad, han rebajado los costos de arriendo, pero como le digo, es una cuestión solidaria, se han puesto en el lugar del comerciante de manera tal que se le agradece enormemente a aquellas personas que han tenido esa muy buena disposición para ayudar al comercio.

Finalmente Salinas hizo un llamado a preferir el comercio local: «De todas maneras creo que llegó la hora de que prefieran el comercio local, creo que el apoyo es altamente necesario después de haber sufrido un mes prácticamente de cierre de local y aún sigue en lo que tiene que ver gastronomía, restoranes siguen cerrados», señaló Salinas.

La Cámara de Comercio de San Felipe agrupa a más de 300 comerciantes de San Felipe.