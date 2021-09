Agrupación ‘Ambulantes por la Dignidad’:

Ayer pasadas las 13:00 horas, un grupo de comerciantes pertenecientes a la agrupación ‘Ambulantes por la Dignidad’ que están instalados en la Plaza de Armas, por calle Merced, protestaron frente al edificio de la municipalidad de San Felipe porque la alcaldesa Carmen Castillo los quiere enviar a la Avenida Yungay. Algo que no cayó muy bien entre los comerciantes por la baja afluencia de público. Por eso están pidiendo que la máxima autoridad se reúna con ellos frente a frente.

Ricardo Herrera, secretario de la agrupación, en conversación con nuestro medio indicó que en estos momentos se les ofreció trabajar en el bandejón de la Avenida Yungay: «La propuesta de trabajar en Yungay es con toldos de 3×3 pagando un porcentaje menor, que lo bajó la municipalidad, pero mis compañeros en estos momentos están en reunión viendo que prácticamente no van a aceptar la propuesta. Lo único que queremos es una reunión con la alcaldesa y que la alcaldesa se pueda presentar, si es posible ya no a la directiva, que se presente al grupo, ¿me entiende o no? Porque todos quieren escucharla, de palabras de ella lo que nos quiera decir. Mis compañeros no quieren salir del centro, están dispuestos, como le dije a unas personas, incluso a encadenarse a los puestos para que no los saquen. Por mi parte, como estamos en un sindicato, esto se tira todo a votación, si el grupo determina que va a perder el diálogo como lo dijo la alcaldía, perder diálogo. Si lo determina así, perderemos el diálogo, seguiremos protestando», señala.

Lo anterior porque básicamente «la alameda (Yungay) no nos seduce por el hecho que no es tal el flujo de gente, y nosotros hemos cumplido con todas las medidas de sanidad y todo lo que nos han pedido, y comprendemos que nosotros no le hacemos daño a nadie aquí trabajando, al contrario, la gente nos ha apoyado. La gente dice que ‘estamos bien’, lamentablemente los que alegan son los de la Cámara de Comercio, los que tienen establecidos, pero nosotros al momento de enrolarnos en el SII también estaríamos pagando, ¿me entiende o no?, entonces eso es, porque nosotros ya estamos enrolados, también estamos pagando al igual que ellos», indicó Ricardo Herrera.

– Pero nos decían algunos comerciantes, porque hay un cartel que dice «Nos desilusionaron», eso tiene que ver con que ustedes se iban a ir rotando en las calles alrededor de la plaza, por ejemplo, un mes en Merced, otro en Coimas y así sucesivamente.

– Claro, esa es la propuesta que nos habían dado desde el principio, que podíamos irnos rotando, no nos habían asegurado nada ¿ya?, que nos habían dicho que podíamos irnos rotando y que se iba a ver cada vez, mes a mes. Por lo mismo mis compañeros no quedan satisfechos, por lo que esto es incierto mes a mes, entonces qué pasa si un mes no tienen donde ganarnos, ahora mismo mes a mes en la alameda. Nosotros hemos reunido gente, por ejemplo, estábamos en la terraza, reunimos la gente que nos iba a ver, nos cambiaron, nos sacaron un mes, ahora nos cambiaron, tuvimos que volver a reunir la gente y ahora nos van a cambiar para allá de nuevo… o sea la vez que reunimos la clientela nos sacan y nos llevan para otro lado.

– ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Van a conversar con la alcaldesa?

– Que se haga presente a hablar con la institución, así como lo han hecho con otras instituciones.

Reiterar que esta agrupación ‘Ambulantes por la Dignidad’, se encuentra instalada en la Plaza de Armas por calle Merced.